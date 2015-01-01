  • Computer- und PC Entsorgung in Potsdam: ProCoReX – Nachhaltige IT-Entsorgung mit zertifizierter Vernichtung

    Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer- und PC Entsorgung in Potsdam zur nachhalti-gen Komplettlösung – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und fachgerechtem Recyc-ling.

    Die Anforderungen an eine umweltbewusste und sichere Computer- und PC Entsorgung in Potsdam steigen kontinuierlich – speziell für Unternehmen im Mittelstand und für öffentliche Institutionen, die höchste Standards bei Datenschutz und Nachhaltigkeit voraussetzen. Die ProCoReX Europe GmbH bietet diesen Zielgruppen eine nachhaltige Komplettlösung, bei der zertifizierte Datenträgervernichtung in Potsdam und moderne Recyclingmethoden konsequent miteinander verbunden werden.
    Bereits zu Beginn analysiert das erfahrene Team die individuellen Anforderungen und die IT-Struktur der Kundschaft. IT-Altgeräte werden nach definierten Prozessen abgeholt und fachgerecht getrennt. Im Anschluss gewährleistet die zertifizierte Datenträgervernichtung in Potsdam nach DIN 66399, dass sensible Daten auf Festplatten, SSDs oder anderen Speichermedien endgültig und nachvollziehbar gelöscht werden. Jeder Schritt ist lückenlos dokumentiert – von der Abholung bis zum offiziellen Vernichtungszertifikat, das als Nachweis für Audits und behördliche Prüfungen dient.
    Die Computer- und PC Entsorgung in Potsdam bei ProCoReX endet jedoch nicht mit der sicheren Vernichtung der Daten: Wiederverwertbare Wertstoffe werden umweltgerecht recycelt und Schadstoffe sorgfältig getrennt entsorgt. Damit leistet der Service einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und unterstützt Unternehmen sowie Institutionen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele in der IT-Infrastruktur messbar und glaubwürdig zu erreichen.
    Mit persönlichen Ansprechpartnern, flexiblen Einsatzzeiten und umfassender Beratung schafft ProCoReX Europe GmbH Vertrauen und bietet Unternehmen wie öffentlichen Einrichtungen in Potsdam eine ressourcenschonende, datensichere und zukunftsfähige Lösung für die verantwortungsvolle IT-Entsorgung.

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

