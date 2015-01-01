Computer- und PC Entsorgung in Dresden: ProCoReX -Innovative mit zertifizierter Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet digitale Kontrolle bei der Computer- und PC Entsorgung in Dresden und garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung für moderne Unternehmen.

Fortschrittliche Unternehmen und öffentliche Verwaltungen stellen heute höchste Ansprüche an Transparenz, Sicherheit und Effizienz bei der IT-Entsorgung. ProCoReX Europe GmbH setzt in Dresden neue Maßstäbe, indem digitale Überwachung und zertifizierte Prozesse zu einem lückenlosen Service vereint werden. Die Computer- und PC Entsorgung in Dresden beginnt bereits mit der digitalen Erfassung aller Altgeräte, sodass vom ersten Kontakt bis zur abschließenden Entsorgung jeder Schritt genau dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar ist.

Der gesamte Entsorgungsweg bleibt für Unternehmen und Verwaltungen transparent: Sämtliche Geräte werden nach klaren Compliance-Vorgaben sortiert, alle Speichermedien unterziehen sich der zertifizierten Datenträgervernichtung in Dresden nach DIN 66399. Jeder Arbeitsschritt wird digital protokolliert, wodurch eine revisionssichere und vollständig nachvollziehbare Dokumentation gewährleistet ist. Das finale Vernichtungszertifikat wird digital bereitgestellt, um den Nachweis für Audits und interne Prüfungen effizient und rechtssicher zu gestalten.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Angebots ist das nachhaltige Wertstoffmanagement: Wiederverwertbare Materialien aus der Computer- und PC Entsorgung in Dresden werden konsequent dem Recycling zugeführt, während nicht verwertbare Stoffe fachgerecht und umweltgerecht entsorgt werden. Damit leisten Unternehmen und Verwaltungen nicht nur einen Beitrag zur IT- und Datensicherheit, sondern auch zum aktiven Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.

ProCoReX Europe GmbH kombiniert zertifizierte Datenträgervernichtung in Dresden mit digitaler Nachverfolgbarkeit und moderner Nachhaltigkeit – für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, die IT-Entsorgung als integralen, wertschöpfenden und revisionssicheren Bestandteil ihrer Organisation begreifen.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

