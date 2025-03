„Stress ist geil!“ – Lisandra Rodriguez gewinnt Silent Speaker Battle und Speaker Experte Award

Von Kuba nach Deutschland „Vom Schicksal gezeichnet auf die große Bühne: Lisandra Rodriguez gewinnt internationaler Speaker-Wettbewerb“

Niedernhausen, März 2025 bei 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Länder-Ein Leben voller Herausforderungen, ein unerschütterlicher Wille und ein Triumph auf der großen Bühne: Die aus Kuba stammende und heute in Lollar im Landkreis Gießen lebende Lisandra Rodriguez hat beim renommierten Hermann Scherer nicht nur das Silent-Speaker-Battle gewonnen, sondern wurde auch als Trägerin und Gewinnerin des Speaker-Slam-Titels ausgezeichnet. Ihre Botschaft: „Stress ist geil!“ – ein revolutionärer Ansatz zum Umgang mit Stress und Leistungsdruck.

Von Schicksalsschlägen zur Erfolgsgeschichte

Lisandra Rodriguez-Weg war alles andere als leicht. Geboren und aufgewachsen in Kuba, sah sie sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert – bis hin zur Flucht aus einer gewalttätigen Beziehung. In Deutschland baute sie sich Schritt für Schritt ein neues Leben auf. Heute ist sie nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch eine gefragte Business Coachin und Speakerin, die Menschen inspiriert, ihre Grenzen zu überwinden und ihren eigenen Weg zu gehen.

„Ich habe selbst erlebt, wie Stress unser schlimmster Feind sein kann – aber auch unser größter Antrieb“, sagt sie. „Anstatt ihn zu bekämpfen, müssen wir lernen, ihn für uns zu nutzen.“

Erfolg auf der großen Bühne

Mit dieser starken Botschaft setzte sich Lisandra beim Silent-Speaker-Battle gegen 249 Mitbewerber durch. Ihr Vortrag „Stress ist geil!“ begeisterte nicht nur das Publikum, sondern überzeugte auch die Jury. Ihre These: Stress ist nicht das Problem – sondern unser Umgang damit. Wer Stress richtig managt, kann ihn in Energie, Fokus und Erfolg verwandeln.

Ein Vorbild für alle

Mit ihrem Sieg betritt Lisandra Rodriguez die große Bühne der Speaker-Welt. Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, trotz Rückschlägen nach vorne zu gehen, sich neu zu erfinden und schließlich über sich hinauszuwachsen.

Lisandra Rodriguez ein starkes Zeichen in der Welt der Speaker und Business-Coaches. Sie plant, ihre Botschaft weiterzutragen in Unternehmen, auf Bühnen und in Workshops, um Menschen zu helfen, Stress als Kraftquelle zu nutzen durch ausgezeichnete Methode.

Der Landkreis Gießen kann stolz sein auf diese inspirierende Frau, die zeigt, dass kein Weg zu steinig ist, wenn man den Mut hat, ihn zu gehen.

Nächster großer Meilenstein: New York 2025

2025 wird ein besonderes Jahr für Lisandra Rodriguez: Sie wird gemeinsam mit Hermann Scherer auf der großen Bühne in New York stehen. Ein weiterer Beweis dafür, dass es keine Grenzen gibt, wenn man an sich glaubt und die richtigen Schritte geht.

„Ich bin von Kuba nach Deutschland gekommen ohne Sprachkenntnisse, ohne Netzwerk, ohne finanzielle Sicherheit. Ich habe schwierige Zeiten durchlebt, aber nie aufgehört zu kämpfen. Heute stehe ich hier, bereit, meine Geschichte zu teilen und anderen zu zeigen: Egal wo du herkommst, du kannst alles erreichen, ich glaube fest daran, dass du dein Weg genauso gestalten kannst, wie du es möchtest jederzeit und mit den Mitteln, die dir in diesem Moment zur Verfügung stehen. Alles, was es braucht, ist dein Wille dazu“, sagt Lisandra Rodriguez.

