Neue Akkreditierungen für Sophos Partner: Erweiterte Zertifizierungen für mehr Fachkompetenz

Das Partnerprogramm von Sophos wurde durch neue Akkreditierungen erweitert. Diese bestätigen besondere Expertise rund die Produkte und Services des Cybersecurity-Herstellers.

Sophos hat sein Partnerprogramm erweitert und neue Akkreditierungen eingeführt, die Fachkompetenzen in zentralen Bereichen der IT-Sicherheit zertifizieren. Besonders hervorzuheben sind die neue Sophos Platform Accreditation und die Sophos MDR Accreditation, die Partner als Experten für das gesamte Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem sowie für Managed Detection and Response (MDR) auszeichnen.

Akkreditierte Partner profitieren von bevorzugtem Zugang zu neuen Produkten, Lead-Referrals und erweiterten Schulungsangeboten.

Neue und bestehende Sophos Partnerakkreditierungen im Überblick

Sophos Platform Partner

Die neue Akkreditierung Sophos Platform Partner ersetzt die bisherige Synchronized Security Partner Akkreditierung und bestätigt tiefgehendes Wissen über das gesamte Sophos Adaptive Cybersecurity Ökosystem. Diese Zertifizierung unterstreicht die Fähigkeit, verschiedene Sophos-Lösungen nahtlos zu integrieren und eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie für Unternehmen zu entwickeln.

Zertifizierungsanforderungen:

* Sales SC01: Sales Fundamentals

* Architect AT15: Central Endpoint and Server

* Architect AT80: Sophos Firewall

Sophos MDR Partner

Mit der neuen Sophos MDR Akkreditierung zertifiziert Sophos Partner als würdige Berater für Managed Detection and Response. Diese Partner verfügen über fundierte Kenntnisse rund um die Themen Threat Detection, Incident Response und Cybersicherheitsstrategien.

Zertifizierungsanforderungen:

* Sales SC02: Selling MDR and Cybersecurity as a Service (mind. zwei Personen erforderlich)

* Engineer ET12: Sophos Central Detection and Response (mind. zwei Personen erforderlich)

Sophos Endpoint & XDR Partner

Diese Akkreditierung ersetzt die Endpoint & Server Partner Akkreditierung. Wie ihre Vorgängerin, zeichnet sie Partner als Experten für Endpoint- und Server-Sicherheit aus und bestätigt zusätzlich ihre Beratungskompetenz im Bereich Extended Detection and Response (XDR).

Zertifizierungsanforderungen:

* Sales SC01: Sales Fundamentals

* Architect AT15: Central Endpoint and Server (mind. zwei Personen erforderlich)

Sophos Firewall Partner

Sophos Firewall Partner sind spezialisiert auf Netzwerksicherheit und unterstützen Unternehmen bei der Implementierung, Konfiguration und Optimierung von Sophos Firewalls.

Zertifizierungsanforderungen:

* Sales SC01: Sales Fundamentals

* Architect AT80: Sophos Firewall (zwei Personen erforderlich)

Aphos GmbH: Einer der wenigen Partner mit allen Sophos Akkreditierungen

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH zählt zu den wenigen Partnern im deutschsprachigen Raum, die sämtliche Sophos Partnerakkreditierungen erfolgreich absolviert haben. Als Platinum Partner und Betreiber von einem Sophos Online-Shop, verfügt das Unternehmen über tiefgehende Expertise in den Bereichen MDR, Firewall-Sicherheit, Endpoint Protection und rund um die Sophos Security-Plattform.

Diese Qualifikationen ermöglichen es, Unternehmen jeder Größe bei der strategischen Implementierung von Sophos-Lösungen zu unterstützen – von der Beratung bis zur technischen Umsetzung.

Fazit: Höhere Standards für Cybersicherheit

Mit den neuen Akkreditierungen stärkt Sophos die Fachkompetenz seines Partnernetzwerks und sorgt für eine noch gezieltere Qualifizierung im Bereich IT-Sicherheit. Unternehmen profitieren von zertifizierten Partnern, die über fundierte Kenntnisse und praktisches Know-how in allen zentralen Bereichen der Cybersecurity verfügen.

