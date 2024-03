Heilpraktikerin Anja Gießelmann: Ganzheitliche Heilung durch Fachkompetenz und Spiritualität

Anja Gießelmann: Fachkundige Hilfe bei Orientierungslosigkeit, Burnout und psychisch bedingter Atemnot – Traumatherapie und spirituelle Begleitung im Fokus.

In einer Welt, die von Stress, Hektik und ständiger Erreichbarkeit geprägt ist, stehen viele Menschen vor Herausforderungen wie Orientierungslosigkeit, Erschöpfung und Burnout. Anja Gießelmann, Heilpraktikerin für Psychotherapie und mediale Beraterin, bietet einen einzigartigen Ansatz, um diesen Belastungen zu begegnen und ganzheitliche Heilung zu ermöglichen.

Zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist die Behandlung von Erschöpfung und Trauma. Anja Gießelmann verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung von Menschen, die traumatische Erfahrungen verarbeiten müssen. Mit einfühlsamen Methoden unterstützt sie ihre Klienten dabei, belastende Erlebnisse zu bewältigen und innere Stärke zu entwickeln.

Darüber hinaus verbindet Anja Gießelmann als Medium Menschen mit dem Jenseits. Ihre Fähigkeit, Kontakte zur geistigen Welt herzustellen, ermöglicht es ihr, Trost, Klarheit und Hoffnung zu vermitteln. Diese spirituelle Komponente ihrer Arbeit ergänzt die therapeutische Unterstützung und hilft den Klienten, eine tiefere Verbindung zu sich selbst und ihren Lebensumständen zu finden.

Besonders im Umgang mit psychisch bedingter Atemnot hat sich Anja Gießelmann als Expertin profiliert. Sie erkennt die Zusammenhänge zwischen psychischer Belastung und körperlichen Symptomen und bietet ihren Klienten einfühlsame Begleitung sowie effektive Behandlungsansätze.

Anja Gießelmanns Praxis bietet einen geschützten Raum, in dem sich Menschen öffnen können, um Heilung auf allen Ebenen zu erfahren – körperlich, seelisch und spirituell. Durch ihre einfühlsame Art und ihre fundierte Fachkenntnis unterstützt sie ihre Klienten dabei, ihre individuellen Herausforderungen zu meistern und ein erfülltes Leben zu führen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anja Gießelmann – Heilpraktikerin für Psychotherapie und mediale Beraterin

Frau Anja Gießelmann

Senefelderstraße 9b

38124 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 0152/36323922

web ..: http://www.anja-giesselmann.com

email : info@anja-giesselmann.com

Anja Gießelmann bietet als Heilpraktikerin für Psychotherapie und mediale Beraterin ganzheitliche Heilung an. Mit Schwerpunkt auf Traumatherapie und Jenseitskontakten unterstützt sie Menschen in Orientierungslosigkeit, Burnout und psychisch bedingter Atemnot. Durch ihre einfühlsame Art und Fachkompetenz schafft sie einen geschützten Raum für Heilung auf allen Ebenen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Indische Silbernachfrage stark erholt Datenschutz leicht gemacht: Zuverlässige Festplattenvernichtung in Schwerin