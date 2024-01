Erfolgreiche Zertifizierungen: Zauberhafte Babyhände® erweitert Babyzeichen-Kurse

Die zwölfwöchige, intensive Onlineschulung, die mit einer Abschlusstagung im Tagungszentrum in Vallendar endete, führte die Teilnehmerinnen in das umfangreiche Programm der Babyzeichensprache ein.

Vallendar, 23.11.23 – Dreizehn engagierte Frauen haben kürzlich erfolgreich ihre Ausbildung zum Zauberhafte Babyhände® Kursleiter abgeschlossen. In einer zwölfwöchigen intensiven Onlineschulung mit Abschlusstagung im Tagungszentrum in Vallendar wurden sie in das umfangreiche Programm der Babyzeichensprache eingeführt. Die Schulung, die von der Gründerin von Zauberhafte Babyhände, Kelly Malottke, geleitet wurde, vermittelte den angehenden Kursleitern nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch wertvolle Tipps, Tools und Materialien, um Eltern bestmöglich in Babykursen unterstützen zu können.

Die frisch qualifizierten Kursleiterinnen sind nun bereit, ihre Expertise mit Eltern zu teilen und ihnen dabei zu helfen, die Kommunikation mit ihren Babys durch Babyzeichen zu verbessern. Das Zauberhafte Babyhände® Programm basiert auf dem Konzept der Ganzheitlich-intuitiven-Kommunikation und hat zum Ziel, die Bindung zwischen Eltern und Kindern zu stärken. In den Babykursen werden die Kursleiterinnen den Eltern zeigen, wie sie die Babyzeichensprache in ihren Alltag integrieren können und bieten interaktive Spiele und kreative Ansätze für eine bereichernde Qualitytime mit ihren Babys.

Die Ausbildung der neuen Kursleiterinnen markiert einen bedeutenden Meilenstein für Zauberhafte Babyhände®, da das Programm nochmal um einen weiteren Standort in der Schweiz und Österreich erweitern konnte. Das Programm ist in Deutschland, und in weiteren vier Ländern verfügbar, was die wachsende Nachfrage und den Erfolg dieses innovativen Konzepts widerspiegelt.

Die wachsende Beliebtheit von Babyzeichenkursen zeigt, dass sich immer mehr Eltern für diese einzigartige Kommunikationsmethode interessieren. Neben dem spielerischen und interaktiven Aspekt bietet das Zauberhafte Babyhände® Programm den Eltern die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und ein Netzwerk mit Gleichgesinnten aufzubauen. Spielgruppen, bei denen das Spielen und Singen mit Babyzeichen im Trend liegen, bieten nicht nur eine wertvolle Unterstützung, sondern fördern auch den Austausch von Erfahrungen und das Empfinden einer Gemeinschaft.

„Die Einführung der Babyzeichensprache in den Babykursen eröffnet den Eltern eine neue Welt der Kommunikation und ermöglicht ihnen, die Bedürfnisse ihrer Babys besser zu verstehen.“, so die Expertin Kelly Malottke. Durch die Verwendung von Babyzeichen entwickeln sich die Bindung und das Vertrauen zwischen Eltern und Kind verstärkt. Das Zauberhafte Babyhände® Programm bietet Eltern eine einzigartige Möglichkeit, die Entwicklung und die Beziehung zu ihrem Baby auf eine spielerische und zugleich effektive Weise zu fördern. Die Autorin erzählt weiter: „Das schöne an diesem Programm ist, dass auch Eltern in Elternzeit die Ausbildung besuchen können, danach Geld in freier Zeitaufteilung hinzuverdienen und ihr eigenes Kind integrieren können.“

Weitere Informationen zu den Zauberhafte Babyhände® Kursen und den Inhalten finden Sie auf der Webseite zauberhafte-babyhaende.de.

