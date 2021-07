Betrieblicher Brandschutz: Auf Zertifizierungen für Brandmeldeanlagen achten

Über die fachgerechte Planung, Installation und Wartung

Eine Brandmeldeanlage (BMA) dient der frühzeitigen Erkennung von Bränden. So können Menschenleben und Vermögenswerte geschützt werden. Doch für die Errichtung gelten in Deutschland hohe Anforderungen. Die Backens Systems GmbH ist nach ISO 9001, Vds und DIN 14675 als Fachfirma für Brandmeldetechnik zertifiziert und damit der optimale Ansprechpartner für Unternehmen auf der Suche nach der passenden Brandmeldeanlage.

Geschäftsführer Dirk Backens und sein Team sorgen seit über 25 Jahren für Sicherheitslösungen in Unternehmen in ganz Deutschland. „Wir haben hohe Qualitätsansprüche an unsere Anlagen und unsere Arbeit. Als zertifizierte Fachfirma werden von uns individuelle Lösungen geplant, projektiert, montiert, in Betrieb genommen, abgenommen und regelmäßig instand gehalten“, erklärt der Sicherheitsexperte.

Damit eine Brandmeldeanlage für größtmöglichen Schutz sorgt, gibt es in Deutschland Vorschriften und Normen. Die Mitarbeiter der Backens GmbH setzen ihr ganzes Fachwissen und die langjährige Erfahrung ein, um die ideale Brandmeldeanlage für ein Unternehmen – vom kleinen Geschäft bis zum großen Hotel – zu finden und erfüllen dabei höchste Qualitätsstandards.

„Wir ermitteln den spezifischen Bedarf für ein Unternehmen und erstellen dementsprechend ein Sicherheitskonzept zur Erkennung, Lokalisierung und Eindämmung von Bränden“, so Dirk Backens. Dazu nutzen die Sicherheitsexperten moderne Geräte von namhaften Herstellern, die besonders anwenderfreundlich, passgenau konfigurierbar und langlebig sind. Zusätzlich sorgen sie für die Aufschaltung zur Feuerwehr, einen einwandfreien Betrieb und eine regelmäßige Wartung in den Folgejahren.

Weitere Informationen zu Brandmeldeanlage Düsseldorf und Sicherheitssysteme Langenfeld gibt es auf https://www.backens-systems.de.

Backens Systems GmbH

Herr Dirk Backens

Max-Volmer-Straße 14

40724 Hilden

Deutschland

fon ..: 02103 / 78902-0

fax ..: 02103 / 78902-49

web ..: https://www.backens-systems.de

email : info@backens-systems.de

Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion auszeichnet. Dahinter stehen ein Geschäftsführer und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-, Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.

