Weltweit einzigartig: dekoFireSafe® – dekorativer vorbeugender Brandschutz

In Brandschutzzonen waren designorientierten Raumkonzepte bisher enge Grenzen gesetzt. Das hat sich geändert.

Der südhessische Spezialist für Hochdruckschichtstoffe (HPL), DI Dekodur International, gilt schon lange als innovativer Pionier. Bereits in den 1950er Jahren entwickelte das Unternehmen das erste HPL (Hochdruck-Schichtstoff-Platten) mit dekorativer Echtmetall-Oberfläche. Ganz im Sinne dieser Tradition entstand jetzt die Weltneuheit dekoFireSafe®, nämlich ein patentierter nicht brennbarer Schichtstoff im Verbund, klassifiziert nach der Baustoffklasse EN 13501-1 / A2 s1 d0. Damit ermöglicht dekodur individuelle, designorientierte Raumkonzepte unter Berücksichtigung von Brandschutz- und Akustiklösungen. dekoFireSafe® wird weltweit eingesetzt, unter anderem

o in Wand-/Deckenverkleidung

o in Fluchtwegen

o zur Verbesserung der Akustik in Messen, Konzerthallen, Flughäfen, Schiffsbau

o im Möbelbau

o Schiffsbau

dekoFireSafe® Verbundplatten sind nach nationalen und internationalen Anforderungen der Baustoffklasse A geprüft und klassifiziert. Als HPL-Schichtstoff ist dekoFireSafe® auch im Verbund mit zertifizierten A1-Trägerplatten zahlreicher Hersteller und mit über 200 Dekorvarianten in verschiedenen Abmessungen und unterschiedlichen Stärken erhältlich und ermöglicht so Komplettlösungen für höchste Brandschutz-Anforderungen im Innenausbau. In 2020 wurde in dieser Produktgruppe dann die weltweit erste, nicht brennbare und beschreibbare Magnethaftplatte entwickelt. Ab sofort liefert dekodur auch dekorative nicht brennbare Aluminium Verbundplatten in der höchsten Baustoffklasse A1 nach EN 13501-1 klassifiziert.

Mit dekoFireSafe® gewährt dekodur eine Garantie auf Dekorgleichheit für die Baustoffklassen A (nicht brennbar), B (schwer entflammbar) und D (normal entflammbar). Das ist weltweit einzigartig.

Als Beitrag zum Umweltschutz sind dekoFireSafe®-Produkte zu 100% recyclingfähig und bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen sowie schadstoff- und lösungsmittelfreien Komponenten. Damit sorgt dekoFireSafe® gleichzeitig für eine gesunde Innenraum-Luftqualität. Auch für akustische Raumkonzepte sind dekoFireSafe® Verbundplatten geeignet: nach entsprechender Bearbeitung durch Perforationen, Nuten und Schlitzungen ist ihre Wirksamkeit nachgewiesen.

DI DEKODUR International hat sich als Problemlöser vor allem im Bereich hochwertiger Hochdruckschichtstoffe aus Echtmetall (HPL) weltweit einen Namen gemacht. Das Hirschhorner Unternehmen stellt seit mehr als 60 Jahren seine Innovationskraft und seine Kompetenz in den Dienst seiner Kunden. dekodur entwickelte nicht nur das erste HPL mit dekorativer Echtmetall-Oberfläche, sondern mit dekoFireSafe® auch ein weltweites Patent für nicht brennbaren Schichtstoff. dekoFireSafe® verbindet im Brandschutz höchste Sicherheit mit purer Ästhetik und ermöglicht für Bauabschnitte mit der Spezifikation „nicht brennbar“ die gleiche Dekoration/Oberfläche, wie in schwer entflammbaren oder normal entflammbaren Bereichen. Mit ECO-HPL leistet dekodur einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz mit der ersten CO2-neutralen Schichtstoffplatte der Welt, frei von Formaldehyd und Phenol. Nicht zuletzt erweist sich dekodur als innovativer Problemlöser in Zeiten von Covid 19 mit antiviralen und antibakteriellen Oberflächen aus Kupfer, dekotech CU 711. Das antivirale HPL bietet nachweislich eine lebenslange Wirksamkeit gegen Keime und Mikroorganismen und wirksamen Schutz von Anfang an.

Die inzwischen prämierte Innovationskraft von dekodur ist auch weiterhin ein Motor des mittelständischen Unternehmens.

dekodur wurde 2020 mit dem Materialpreis in der Kategorie Verfahren ausgezeichnet. Urteil der Jury: „Ein super Verbund. Sehr nah an der Praxis. Architekten und Innenarchitekten freuen sich.“

