Neues Büro „Anwander Sachverständige“: Daniel Anwander ist als Prüfsachverständiger für Brandschutz bestellt

Das Allgäu hat einen neuen Prüfsachverständigen für Brandschutz: Daniel Anwander nimmt in seinem neu gegründeten Unternehmen „Anwander Sachverständige GmbH“ seine Arbeit als Prüfsachverständiger auf.

Sulzberg. Daniel Anwander, Gründer der Anwander Sachverständige GmbH und Geschäftsführer bei Anwander Ingenieure, ist neu ernannter Prüfsachverständiger für Brandschutz in Bayern. Er absolvierte im November 2019 erfolgreich die Zulassungsprüfung in Nürnberg.

Mit der Ernennung zum Prüfsachverständigen für Brandschutz ist er berechtigt, Brandschutznachweise nach § 19 PrüfVBau (Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen) auf die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu prüfen und das Ergebnis zu bescheinigen.

Start für „Anwander Sachverständige“

Daniel Anwander bietet seine Prüftätigkeit in der neu gegründeten Anwander Sachverständige GmbH an. Die klare Abgrenzung zu seiner Arbeit als Geschäftsführer bei Anwander Ingenieure ist ihm wichtig: „Brandschutz ist Vertrauenssache. Wer mich kennt, weiß, dass Transparenz, Unabhängigkeit und Klarheit die Basis für die Zusammenarbeit mit mir ist. Deshalb stand es für mich außer Frage, meine Tätigkeit als Prüfsachverständiger auszulagern und von der Anwander GmbH & Co. KG komplett abzukoppeln.“

Aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit als Geschäftsführer der Anwander GmbH & Co. KG bringt der neu ernannte Prüfsachverständige viel Praxiserfahrung im Umgang mit bauordnungsrechtlichen Vorschriften mit. Sein Know-how aus der Nachweiserstellung unterschiedlichster Gebäudetypen, seiner Autorentätigkeit für den Brandschutzatlas und das Feuertrutzmagazin sowie seine Referententätigkeit bei EIPOS legen das Fundament für sein Amt als kompetenter und erfahrener Prüfsachverständiger.

Leistungen des Prüfsachverständigen Daniel Anwander

Als Prüfsachverständiger für Brandschutz prüft und bescheinigt Daniel Anwander Brandschutznachweise. Er ist u.a. verantwortlich für die Erstellung folgender Bescheinigungen:

– Brandschutz I (Vollständigkeit und Richtigkeit des Brandschutznachweises),

– Brandschutz II (Bauüberwachung und Bescheinigung) und

– Brandschutz III (Bescheinigung von Abweichungen)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anwander Sachverständige GmbH

Herr Daniel Anwander

Trettachweg 6

87477 Sulzberg

Deutschland

fon ..: +49 8376 921818-200

web ..: http://www.anwander-sv.de

email : info@anwander-sv.de

Über Anwander Sachverständige

Die Anwander Sachverständige GmbH unter Leitung des Prüfsachverständigen für Brandschutz, Daniel Anwander, kümmert sich um die Prüfung von Brandschutznachweisen nach § 19 PrüfVBau (Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen) und überwacht die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der Verwirklichung der von ihm bescheinigten Brandschutznachweise. Er ist verantwortlich für die Erstellung der Bescheinigungen für Brandschutz I, II und III.

Pressekontakt:

greiterundcie.

Frau Nicole Miltenberger

Am Bachtelweiher 6

87437 Kempten

fon ..: 0831 9909 8888

web ..: http://www.greiterundcie.de

email : presse@greiterundcie.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lassen Sie Ihr Angebot zur Immobilienfinanzierung individuell und kostenfrei prüfen