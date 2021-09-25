ChancenReport 50+: Orientierung für die berufliche Neuaufstellung in Zeiten von KI

In Zeiten von KI und wachsendem Fachkräftemangel wird berufliche Orientierung für ältere Beschäftigte immer wichtiger. Der „ChancenReport 50+“ unterstützt dabei tragfähige berufliche Wege zu finden.

Straubing, Dezember 2025 – Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strukturelle Branchenumbrüche verunsichern viele Beschäftigte, insbesondere Menschen über 50. Gleichzeitig fehlen in Deutschland qualifizierte Fachkräfte – 391.000 laut aktuellem KOFA-Fachkräftereport. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beginnt damit eine Phase zwischen Unsicherheit und Möglichkeiten.

Der Business-Coach und Medienprofi René Greiner hat für diese Zielgruppe das neue Beratungsformat „ChancenReport 50+“ entwickelt – ein kompaktes, persönliches Orientierungstool, das Menschen in der Lebensmitte dabei unterstützt, ihre berufliche Zukunft realistisch einzuschätzen und konkrete Schritte zu planen.

Erfahrung als unterschätzte Ressource

Während KI-Debatten häufig von möglichen Arbeitsplatzverlusten geprägt sind, zeigt die Forschung ein anderes Bild: Automatisiert werden vor allem Routinetätigkeiten, nicht ganze Berufe. Tätigkeiten, die soziale Kompetenz, Erfahrung, Überblick und Menschenkenntnis erfordern, bleiben dagegen hoch relevant.

„Viele meiner Klientinnen und Klienten spüren, dass ihr bisheriger Weg nicht einfach weitergeht – aber sie wissen noch nicht, wie ein nächster Schritt aussehen kann“, sagt Greiner. „Der ChancenReport soll kein neues Versprechen liefern, sondern Klarheit: Was bleibt von dem, was jemand kann? Wo wird Erfahrung heute besonders gebraucht? Und welche Optionen sind realistisch – ohne die Menschen zu überfordern?“

Ein strukturiertes Verfahren in drei Bausteinen

Der ChancenReport 50+ basiert auf einem klaren, schlanken Prozess:

* Kurzer Online-Fragebogen: Erfasst Stärken, Motivation, Rahmenbedingungen und erste Zielrichtungen.

* Persönliches Gespräch (30-45 Min.): Klärung der tatsächlichen Situation, Einordnung der Möglichkeiten, Identifikation von blinden Flecken.

* Individueller schriftlicher Report: Analyse der Chancen, realistische Rollenbilder (angestellt oder selbstständig), Empfehlungen für die nächsten 30-90 Tage sowie Hinweise zu Weiterbildung, Belastbarkeit und Marktentwicklungen.

Der Report wird nicht automatisiert erzeugt, sondern individuell inhaltlich bewertet – KI dient vor allem zur Strukturierung, nicht als Ersatz für persönliche Einschätzung.

Berufliche Neuorientierung als gesellschaftliche Aufgabe

Deutschland steht vor mehreren parallelen Entwicklungen: demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Digitalisierung. Viele Unternehmen – vor allem KMU – erkennen zunehmend, wie wertvoll Erfahrungsträger sind. Gleichzeitig fühlen sich Menschen über 50 oft allein gelassen mit ihren Fragen.

„Was vielen fehlt, ist nicht Mut, sondern Orientierung“, so Greiner. „Wir leben in einer Zeit, in der Lebenserfahrung wieder wichtiger wird. Die Herausforderung besteht darin, diese Erfahrung richtig einzuordnen – und daraus neue berufliche Wege abzuleiten, die realistisch und tragfähig sind.“

Zielgruppe

Der ChancenReport richtet sich an Menschen ab etwa 50 Jahren, die

– sich beruflich neu ausrichten möchten,

– durch KI und Automatisierung verunsichert sind,

– nach einer sinnvollen, tragfähigen Alternative suchen,

– oder einen Wechsel schon länger erwägen, aber keinen klaren Startpunkt finden.

Verfügbarkeit

Der ChancenReport 50+ kann über die Website von Greiner Coaching & Media gebucht werden:

https://www.greiner-cm.de/shop/chancenreport45plus/

Greiner Coaching & Media GmbH ist das Unternehmen von René Greiner, der Mediengestaltung, Business Coaching (IHK) und über 30 Jahre Selbstständigkeit miteinander verbindet. Sein Schwerpunkt: Menschen und kleine Unternehmen dabei unterstützen, Klarheit zu gewinnen, Entscheidungen vorzubereiten und komplexe Themen so aufzubereiten, dass sie verständlich und nutzbar werden – ohne Floskeln, ohne Überbau.

Greiner arbeitet an der Schnittstelle von Coaching, Kommunikation und praktischer Umsetzung. Er hilft Menschen in beruflichen Übergangsphasen, ihren Weg neu zu ordnen, und begleitet KMU dabei, aus Ideen funktionierende Medien, Inhalte und Angebote zu entwickeln. Sein Ansatz: zuhören, Struktur schaffen, Wesentliches sichtbar machen.

Mit Formaten wie dem ChancenReport 50+ verbindet Greiner klassische Coachingmethoden mit moderner KI und klarer Redaktionstechnik – für individuelle Auswertungen, die Orientierung geben und realistische Handlungsschritte aufzeigen.

