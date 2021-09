Perfekte Orientierung für die berufliche Karriere in und um Rheine

Die „arbeitsplatz messe“ öffnet am 24. und 25.09.2021 ihre Pforten in der Eissporthalle.

Ob Einstieg oder Aufstieg: Win-win-Situation für Unternehmen, angehende Auszubildende und Jobsuchende:

Wallenhorst / Rheine. Tausende unbesetzte Ausbildungsstellen einerseits und ebenfalls Tausende Suchende andererseits: Die jüngsten offiziellen Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit zeigen, dass die Vermittlung zwischen Unternehmen und jungen Menschen nicht einfach ist. In Rheine soll die „arbeitsplatz messe“ am 24. und 25. September 2021 Abhilfe schaffen, indem sie beide Seiten gezielt zusammenbringt.

„Einen ebenso spannenden wie sicheren Ausbildungsplatz zu finden, ist für viele junge Menschen heutzutage eine große Herausforderung. Schließlich soll bereits der erste Schritt zur beruflichen Karriere in die passende Richtung führen. Wer aus dem Raum Rheine kommt, kann auf unserer ,arbeitsplatz messe‘ am 24. September in der Eissporthalle vielleicht seinen zukünftigen Arbeitgeber oder Ausbilder treffen“, verspricht Marc Breckenkamp von der Messe & Ausstellung GbR aus Wallenhorst, die das Event organisiert. Hier präsentieren sich Unternehmen und Institutionen aus Rheine, dem Kreis Steinfurt, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim.

Vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in die Karriere

Ob klassische Lehre oder duales Studium: Für die ersten Schritte in die berufliche Karriere stehen viele Wege offen. Ihnen ist der erste Messetag schwerpunktmäßig gewidmet.

Marc Breckenkamp erklärt: „Darüber hinaus erhalten die Schulabgänger und weiteren Interessierten allerlei praktische Tipps für den Einstieg. Und der beginnt ja in der Regel mit den ersten Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen. Hierzu geben Experten in Rheine wichtige Hinweise: Was gehört in eine Bewerbungsmappe für die jeweilige Ausbildung? Wie sollte man sich zu einem solchen Anlass kleiden und verhalten? Mit dem Besuch unserer Messe beginnt bereits die gezielte Vorbereitung auf den langfristigen Erfolg!“

Vielfältiges Angebot für Fachkräfte

Auch am zweiten Messetag, dem 25. September 2021, finden angehende Auszubildende hier vertiefende Einblicke in die Arbeitswelt. Die Kontakte von Fach- und Führungskräften stehen jedoch im Fokus. Wer sich zum Beispiel einer neuen beruflichen Herausforderung stellen möchte, erhält die ideale Gelegenheit, potenzielle Arbeitgeber aus der Region näher kennenzulernen.

„Wir wissen, dass gerade gut ausgebildeten Fachkräften die Welt für Veränderungen offensteht. Dies gilt erst recht auf unserer ,arbeitsplatz messe‘, denn sie ist das perfekte Forum, um neue Kontakte zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern. Daher empfehlen wir allen Menschen, die für eine neue Perspektive hinsichtlich ihrer Karriere offen sind, sich persönlich einen Eindruck von der Vielfalt der Branchen und Arbeitsplätze in Rheine und Umgebung zu verschaffen“, so Breckenkamp weiter.

Die „arbeitsplatz messe“ in der Eissporthalle ist am Freitag, 24.09.2021, von 8:30-13:30 Uhr und am Samstag, 25.09.2021, von 10:00-16:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Für die Teilnahme an beiden Messetagen gilt die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Alle Besucher werden gebeten, sich hinsichtlich der aktuell geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften rechtzeitig vor der Teilnahme auf der Internetseite „messe-arbeitsplatz.de/rheine“ zu informieren.

Weitere Infos: http://messe-arbeitsplatz.de/rheine

