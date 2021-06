Endlich unendlich erfüllt: Die Karriere deines Lebens – Als Führungspersönlichkeit das berufliche Glück finden

In „Endlich unendlich erfüllt: Die Karriere deines Lebens“ zeigt Bettina Pöhler mit Hilfe von praktischen Übungen und Fragestellungen, wie eine erfüllende Karriere als Führungskraft möglich wird.

Dein Leben ist zu wertvoll für den falschen Job! Trotzdem durchleben viele Menschen einen zehrenden Arbeitsalltag an dessen Ende sie das Gefühl haben, nichts Sinnvolles geschafft zu haben. Bettina Pöhler verhilft diesen Menschen zu neuem beruflichen Glück, indem sie ihnen ihr grenzenloses Potenzial Schritt für Schritt aufzeigt. Dabei kommen überraschende Zusammenhänge zutage, denn die Autorin zeigt, wie auch ein Kopfmensch die Gesetze des Universums nutzen kann. In einem Wissenschaftskapitel beleuchtet die Autorin, welche Rolle Neurowissenschaften, Quantenphysik und weibliche Führung im digitalen Zeitalter für die Karriere spielen.

Als Werkzeuge für einen individuellen, 8-stufigen Karriereplan dienen praktische Übungen und Fragestellungen, Übungsvideos sowie ein Workbook zum Buch mit weiteren Impulsen für eine erfüllte Karriere.

Bettina Pöhler arbeitet als zertifizierter Coach und begleitet in dieser Funktion Führungsfrauen aus Männerdomänen raus aus der beruflichen Leere hinein in eine stimmige Karriere. Bevor sie sich 2019 für ihr eigenes Business entschied, arbeitete sie 15 Jahre lang als Kommunikationsexpertin und Unternehmenssprecherin in verschiedenen (Führungs-)Positionen in der Energie- und Chemie-Branche.

„Endlich unendlich erfüllt: Die Karriere deines Lebens“ von Bettina Pöhler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30114-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

