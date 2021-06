Mein Mutausbruch – Hab Mut, dein Glück zu finden

Mit ihrem neuen Ratgeber „Mein Mutausbruch“ möchte die Autorin Miriam Hanke junge Frauen ab 30 dazu inspirieren, das Leben nach den eigenen Wünschen und Zielen zu gestalten.

Die Generation der sogenannten Millennials hat ein Luxusproblem: Die absolute Freiheit. Viele junge Menschen verlieren aber gerade bei unendlich vielen Möglichkeiten die Orientierung. Und am Ende steht dann die Frage: Wer bin ich und wo möchte ich hin? Was möchte ich im Leben erreichen? Eine Familie gründen oder vielleicht doch nicht? Möchte ich auf Weltreise gehen oder lieber studieren? Was macht ich jetzt, morgen und in einem Jahr?

Miriam Hanke erklärt in ihrem Ratgeber, warum die Antworten auf diese Fragen nicht im Außen, sondern im Inneren zu finden sind. Dazu muss man einen eigenen Weg gehen und herausfinden, was das Herz höher schlagen lässt. Und mit ein bisschen Mut kann man seine Richtung und damit auch sein Glück finden. Mit ihrem Buch liefert die Autorin ihren Leserinnen Tipps und Tricks, um das Leben an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse auszurichten.

Miriam Hanke studierte Sportjournalismus sowie North and Latin American Studies an der Universität Passau. Seit ihrem Abschluss arbeitet sie für verschiedenste Filmprojekte in der Ausstattungsabteilung. In ihrer freien Zeit lebt sie ihre Reiseleidenschaft auf der ganzen Welt aus.

„Mein Mutausbruch" von Miriam Hanke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26978-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

