Tod in der Waschmaschine – Ein Kriminalroman über eine überraschende Entdeckung

Ein Toter in der Hütte des Protagonisten führt in Harry Robsons „Tod in der Waschmaschine“ zu jeder Menge Aufregung.

Nach zwei Wochen in Deutschland kehrt der Erzähler dieses Romans zurück zu seiner „Hütte“ auf Formentera. Schon bevor er das Haus betritt, weiß er, dass etwas nicht stimmt. Die normalerweise abgeschlossene Tür ist offen. Er stellt also sein Gepäck ab und schreitet vorsichtig die Wohnung. Auf seine Frage, ob jemand da sein, kommt keine Antwort. Doch als er in die Küche tritt, muss er zu seinem Erstaunen feststellen, dass er nicht allein ist. Sein Staunen verwandelt sich in Horror, als sich der Mann, der vorgebeugt am Küchentisch sitzt, als tot herausstellt – und auch dementsprechend unangenehm riecht. Der Tote ist ihm vollkommen unbekannt, auch wenn sein angeschwollenes Gesicht ihn an jemanden erinnert. Um wen handelt es sich bei dem Toten? Ist die Tatsache, dass der Protagonist für zwei Wochen in Deutschland verbracht hat, igenug, um ihn nicht zu einem Verdächtigen werden zu lassen?

Die Fragen häufen sich in dem spannenden und teils amüsanten Kriminalroman „Tod in der Waschmaschine“ von Harry Robson bereits im ersten Kapitel. Mit ein wenig unter 120 Seiten ist der kurzweilige Roman ideal für die Tage, an denen man gerne ein richtiges Buch lesen will, aber sich nicht unbedingt auf einen richtigen Schmöker einlassen möchte. Es kommt bei der Handlung schnell zur Sache, doch die Antworten auf alle Fragen, werden erst im späteren Teil des Romans verraten. Der Autor liefert den Lesern hier viel kriminalistische Lesefreude mit einer guten Portion Spannung und einer Prise Romantik.

„Tod in der Waschmaschine" von Harry Robson ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30463-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

