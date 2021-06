Wendepunkt: JETZT! – Einblicke in die neue Weltordnung

Christine Shirvana Kaunzner will den Lesern mit „Wendepunkt: JETZT!“ dabei helfen, sich auf die Welt der Zukunft vorzubereiten.

Laut der Autorin dieses neuen Buchs steht jeder einzelne Mensch sowohl als auch die Menschheit als Ganzes jetzt an dem Wendepunkt zwischen Schatten und Licht. Genau um diese beiden Pole – mit ihrer Ursache und Wirkung – geht es in diesem Buch. Denn anscheinend bekommen die Menschen keine Neue-Welt-Ordnung, denn sie gibt es laut der Autorin schon als die Health-World-Organisation. Doch alles hat natürlich zwei Seiten. Ziel des Buchs ist das Erkennen, dass sich die Leser in einem epochalen Bewusstseinsaufstieg (von der 3. in die 5. Dimension) befinden und entscheiden müssen, wer sie sind und wie sie weiterleben wollen. Sie müssen sich entschieden, ob sie sich ihr einst verlorenes göttliches Erbe der Einheit zurückholen oder ihr Bewusst-SEIN abgeben. Das Buch richtet sich an alle, die noch suchen und vor der oben genannten Wahl stehen.

Behutsam und empathisch werden die Leser in „Wendepunkt: JETZT!“ von Christine Shirvana Kaunzner an die Hand genommen und zuweilen mit einem literarischen Hauch in beide Welten hineingeführt; sowohl in die kollektiven wie individuellen Trauma-Welten als auch die äußeren Spiegelungen, mit der Einladung, selbst zu entscheiden. Der Inhalt ist medial übermittelt und menschlich recherchiert. Christine S. Kaunzner schafft es auf einzigartige, märchenhaft-realistische Weise das bipolare Bild hinter der C-Krise aufzuschlüsseln.

„Wendepunkt: JETZT!" von Christine Shirvana Kaunzner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27616-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

