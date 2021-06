DaF e Aprendizagem Intercultural / DaF und interkulturelles Lernen – Band 17 Giessener Fremdsprachendidaktik

Gabriela Marques-Schäfer und Roberta C. S. F. Stanke versammeln in“DaF e Aprendizagem Intercultural / DaF und interkulturelles Lernen“ Studien zu kulturellen Fragen aus verschiedenen Bereichen.

Alle Beiträge in dem neusten Band der Reihe „Giessener Fremdsprachendidaktik“ wurden auf der ersten internationalen Tagung des Print-Projekts der Universidade do Estado do Rio de Janeiro zum Thema „Sprachen lehren und lernen aus interkultureller Perspektive“ im September 2019 am Instituto de Letras dieser Universität präsentiert. Das Buch beginnt mit einer Diskussion über das Verhältnis von Kultur und Sprachenlernen. Die folgenden Texte zeigen die Ergebnisse aus Studien, die mit angehenden Lehrenden und Lernenden von Portugiesisch und Deutsch als Fremdsprache in universitären und schulischen Kontexten in Brasilien, Deutschland und Frankreich durchgeführt wurden.

Das Buch „DaF e Aprendizagem Intercultural / DaF und interkulturelles Lernen“ von Roberta C. S. F. Stanke und Gabriela Marques-Schäfer ist in mehreren Sprachen verfasst und verlangt von den Lesern fortgeschrittene Fremdsprachenkenntnisse in sowohl Englisch als auch Portugiesisch. Das Buch richtet sich in erster Linie an Menschen mit einem Interesse an interkultureller Kompetenz, interkulturellem Lernen und der Ausbildung von Lehrkräften.

„DaF e Aprendizagem Intercultural / DaF und interkulturelles Lernen“ von Roberta C. S. F. Stanke und Gabriela Marques-Schäfer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30694-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Motteneier – Humorvoller Frauenroman