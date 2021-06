Einseitige Texte – Momentaufnahmen des Lebens aus verschiedenen Blickwinkeln

Bruno Heter wirft in „Einseitige Texte“ einen abwechslungsreichen Blick auf die vielen Seiten des Lebens.

Die Texte in dieser neuen Sammlung beruhen auf Beobachtungen von Lebenssituationen. Es sind Momentaufnahmen des Lebens aus verschiedenen Blickwinkeln. Es sind Situationen, welche in jedem Leben vorkommen können, genau beobachtet, mit Liebe zum Detail aufgeschrieben, wie als Bild festgehalten. Die Texte erlauben den Lesern das Eintauchen in den etwas anderen Alltag – oder vielleicht erkennen sie sich selbst in dem ein oder anderen Text selbst wieder. Der Titel kommt daher, weil jede der Geschichten nur eine Seite einnimmt, also auf diese Weise einseitig sind. Inhaltlich sind sie jedoch alles andere als einseitig, denn sie behandeln viele unterschiedliche Themen und Lebensbereiche. Die Texte sind nach ihren Titeln alphabetisch geordnet. Jede andere Ordnung hat zwangsläufig Texte ergeben, die sich nirgends einordnen ließen.

Die Sammlung „Einseitige Texte“ von Bruno Heter regt zum Nachdenken an, spendet Trost, gibt Hoffnung oder unterhält ganz einfach. Der Autor arbeitete lange als Sekundarlehrer an einer Oberstufe in der Schweiz und als Lastwagenfahrer in Europa. Heute unterrichtet er sprachbehinderte Jugendliche und führt sie in den oft schwierigen Arbeitsmarkt ein. Auf seinen zahlreichen Reisen durch die ganze Welt beobachtet er Menschen im Alltag und zeichnet Momente und Stimmungen in Worten auf. Daneben fotografiert er gerne, hat einen ausgesprochenen Hang zum Kitsch und liebt die Gesellschaft in Familie und mit Freunden.

„Einseitige Texte" von Bruno Heter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30624-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

