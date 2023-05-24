INTEC Energy Solutions realisiert 288 MWp Solarprojekt für Shafag in Aserbaidschan

INTEC Energy Solutions setzt seinen internationalen Wachstumskurs fort und übernimmt die Realisierung eines 288 MWp Solarprojekts in Aserbaidschan.

INTEC Energy Solutions (INTEC), ein weltweit führender Anbieter von Engineering-, Procurement- und Construction-Leistungen (EPC), Projektentwicklung sowie Batteriespeicherlösungen (BESS), hat einen bedeutenden EPC-Auftrag von Shafag (Jabrayil) Solar Limited (SJSL) erhalten.

Der Vertrag mit einem Volumen von 117 Millionen US-Dollar umfasst den vollständigen Leistungsumfang von Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) sowie Betrieb und Wartung (O&M) für die ersten zwei Betriebsjahre der Anlage. Das Projekt verfügt über eine installierte Leistung von 288 MWp.

INTEC hat die Mobilisierung der Baustelleneinrichtungen bereits abgeschlossen und führt derzeit Erdarbeiten sowie den Bau der internen Zufahrtsstraßen auf dem Projektgelände durch. Die Rammarbeiten haben begonnen, und die Lieferungen von Modulen und Montagestrukturen laufen planmäßig.

Rashid Abbasov, Managing Director (AZ) von INTEC Energy Solutions, erklärt:

„Wir sind stolz darauf, mit dem Shafag-Projekt die EPC-Arbeiten für eines der bedeutendsten Solarprojekte in dieser Region aufzunehmen. Dieses wegweisende Vorhaben stellt einen wichtigen Meilenstein für INTEC dar und stärkt unsere Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Partnern. Mit unserer globalen Expertise werden wir erstklassige EPC- und O&M-Leistungen erbringen, um den Projekterfolg sowie den langfristigen Nutzen sicherzustellen. Ich bin überzeugt, dass dieser Vertrag den Grundstein für viele weitere Kooperationen in der Region legt.“

INTEC bietet Leistungen in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Bau (EPC), Batterieenergiespeicher (BESS), Projektentwicklung, Beratung sowie Betrieb und Wartung (O&M) und weitere innovative Energielösungen an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist mit Niederlassungen in Europa, Asien und Ozeanien vertreten. Mit über 190 realisierten Projekten und einer installierten und gesicherten Gesamtleistung von mehr als 5 GW verbindet INTEC fortschrittliche Ingenieurskompetenz mit bewährter Projektmanagement-Expertise und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende hin zu einer sauberen und nachhaltigen Energieversorgung.

