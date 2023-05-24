  • INTEC Energy Solutions realisiert 288 MWp Solarprojekt für Shafag in Aserbaidschan

    INTEC Energy Solutions setzt seinen internationalen Wachstumskurs fort und übernimmt die Realisierung eines 288 MWp Solarprojekts in Aserbaidschan.

    BildINTEC Energy Solutions (INTEC), ein weltweit führender Anbieter von Engineering-, Procurement- und Construction-Leistungen (EPC), Projektentwicklung sowie Batteriespeicherlösungen (BESS), hat einen bedeutenden EPC-Auftrag von Shafag (Jabrayil) Solar Limited (SJSL) erhalten.

    Der Vertrag mit einem Volumen von 117 Millionen US-Dollar umfasst den vollständigen Leistungsumfang von Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) sowie Betrieb und Wartung (O&M) für die ersten zwei Betriebsjahre der Anlage. Das Projekt verfügt über eine installierte Leistung von 288 MWp.

    INTEC hat die Mobilisierung der Baustelleneinrichtungen bereits abgeschlossen und führt derzeit Erdarbeiten sowie den Bau der internen Zufahrtsstraßen auf dem Projektgelände durch. Die Rammarbeiten haben begonnen, und die Lieferungen von Modulen und Montagestrukturen laufen planmäßig.

    Rashid Abbasov, Managing Director (AZ) von INTEC Energy Solutions, erklärt:

    „Wir sind stolz darauf, mit dem Shafag-Projekt die EPC-Arbeiten für eines der bedeutendsten Solarprojekte in dieser Region aufzunehmen. Dieses wegweisende Vorhaben stellt einen wichtigen Meilenstein für INTEC dar und stärkt unsere Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Partnern. Mit unserer globalen Expertise werden wir erstklassige EPC- und O&M-Leistungen erbringen, um den Projekterfolg sowie den langfristigen Nutzen sicherzustellen. Ich bin überzeugt, dass dieser Vertrag den Grundstein für viele weitere Kooperationen in der Region legt.“

    INTEC Energy Solutions

    INTEC bietet Leistungen in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Bau (EPC), Batterieenergiespeicher (BESS), Projektentwicklung, Beratung sowie Betrieb und Wartung (O&M) und weitere innovative Energielösungen an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist mit Niederlassungen in Europa, Asien und Ozeanien vertreten. Mit über 190 realisierten Projekten und einer installierten und gesicherten Gesamtleistung von mehr als 5 GW verbindet INTEC fortschrittliche Ingenieurskompetenz mit bewährter Projektmanagement-Expertise und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende hin zu einer sauberen und nachhaltigen Energieversorgung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    INTEC Energy Solutions
    Frau Bettina Schopmeier
    Singapurstraße 1
    20457 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 04915121644858
    web ..: https://in-tecenergy.com/de/
    email : b.schopmeier@in-tecenergy.com

    Über INTEC Energy Solutions

    INTEC bietet Leistungen in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Bau (EPC), Batterieenergiespeicher (BESS), Projektentwicklung, Beratung sowie Betrieb und Wartung (O&M) und weitere innovative Energielösungen an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist mit Niederlassungen in Europa, Asien und Ozeanien vertreten.

    Mit über 190 realisierten Projekten und einer installierten und gesicherten Gesamtleistung von mehr als 5 GW verbindet INTEC fortschrittliche Ingenieurskompetenz mit bewährter Projektmanagement-Expertise und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende hin zu einer sauberen und nachhaltigen Energieversorgung.

    Pressekontakt:

    INTEC Energy Solutions
    Frau Bettina Schopmeier
    Singapurstraße 1
    20457 Hamburg

    fon ..: 04915121644858
    email : b.schopmeier@in-tecenergy.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. INTEC Energy Solutions realisiert 50-MWp-Solarpark in Lachendorf, Niedersachsen
      In Lachendorf, Niedersachsen, setzt INTEC Energy Solutions im Auftrag von AUKERA einen 50-MWp-Solarpark um, der die regionale Energieversorgung stärkt und die deutsche Energiewende weiter voranbringt....

    2. GARBE Renewable Energy realisiert zusammen mit Solarexperte ADLER Smart Solutions vier Photovoltaikanlagen
      - Die neuen Photovoltaik-Dachanlagen befinden sich auf von GARBE verwalteten Logistikimmobilien in Burscheid, Walsrode, Magdeburg und Rheinberg...

    3. Rockstone Research über MGX Renewables Inc./ Zinc8 Energy Solutions Inc.: Der grösste staatliche US-Energieversorger verkündet Partnerschaft mit Zinc8 Energy Solutions
      Kooperationsabkommen mit der New York Power Authority zur Kommerzialisierung der Zink-Luft-Batterietechnologie www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49805/IRW3.001.jpeg An der Seite vom ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore unterzeichnete der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, am...

    4. Polaris Renewable Energy gibt die Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags über 25 MW (Wechselstrom) für das Solarprojekt Canoa II bekannt
      Toronto, ON /Accesswire/ 24. Mai 2023 / Polaris Renewable Energy Inc (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen), ein Unternehmen mit Sitz in Toronto, das Projekte im Bereich erneuerbare Energien in Lateinamerika...

    5. Hybrid Power Solutions meldet wichtige Updates zur Absichtserklärung mit Green Maple Energy Solutions Limited in Nigeria
      Vancouver, British Columbia – 9. Oktober 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von sauberen Energielösungen,...

    6. ALPENA ENERGY SOLUTIONS GmbH erweitert Portfolio um hochinnovative Midea Europe Wärmepumpen und Stromspeicher
      System Großhandel für die Photovoltaik und Heizungs-Branche geht neue Wege für das Handwerk und schließt neue Kooperation mit Midea Europe für neues Stromspeicher Konzept in Wärme und Strom...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.