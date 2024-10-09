INTEC Energy Solutions realisiert 50-MWp-Solarpark in Lachendorf, Niedersachsen

In Lachendorf, Niedersachsen, setzt INTEC Energy Solutions im Auftrag von AUKERA einen 50-MWp-Solarpark um, der die regionale Energieversorgung stärkt und die deutsche Energiewende weiter voranbringt.

INTEC Energy Solutions, international tätiger EPC-Partner für erneuerbare Energien, wurde von AUKERA, einer europaweit aktiven Investmentplattform für Erneuerbare, mit der Umsetzung eines 50 MWp starken Photovoltaikprojekts in Lachendorf (Niedersachsen) beauftragt.

Das Vorhaben stärkt die regionale Energieinfrastruktur und ist ein weiterer Meilenstein in INTECs Beitrag zur deutschen Energiewende. Auf rund 40 Hektar übernimmt INTEC die vollständige Umsetzung im Rahmen eines EPC-plus-O&M-Gesamtvertrags – von Engineering, Beschaffung und Bau bis zu zwei Jahren Betrieb & Wartung.

Als EPC-Partner auf Turnkey-Basis übernimmt INTEC die komplette Lieferung aller Hauptkomponenten – einschließlich Modulen, Wechselrichtern und Transformatoren – sowie alle zivilen und elektrischen Arbeiten, die SCADA-Integration und das gesamte Baumanagement. Die fest installierte Gestellkonstruktion der Anlage gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Stromerzeugung.

Die Mobilisierung auf der Baustelle läuft; die Zaunarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Nach Inbetriebnahme erzeugt der Solarpark jährlich rund 50,85 GWh grünen Strom – genug für über 15.780 Haushalte – und vermeidet etwa 18.713 t CO? pro Jahr.

„Das Projekt in Lachendorf unterstreicht unser Engagement für qualitativ hochwertige und nachhaltige Energielösungen, die einen echten Beitrag zur Energiewende leisten“, sagt Klaus Friedl, Managing Director INTEC Energy Solutions Deutschland. „Gemeinsam mit AUKERA gestalten wir die erneuerbare Energiezukunft Deutschlands – mit globaler Expertise und lokaler Umsetzungskompetenz.“

Kemal Keskin, Country MD Germany bei Aukera, erklärte: „Der Spatenstich für den 50 MWp-Solarpark Lachendorf ist der Auftakt eines größeren Projektclusters, das Lachendorf und die Region Niedersachsen mit nachhaltiger Energie versorgen wird. Gemeinsam mit INTEC Energy Solutions verbinden wir internationale Erfahrung mit starker lokaler Umsetzung, um die Energiewende in Deutschland zu beschleunigen und eine erneuerbare Zukunft für die Region zu gestalten.“

Das Projekt steht beispielhaft für die gemeinsame Vision von INTEC und AUKERA, den Ausbau erneuerbarer Energien durch effiziente Umsetzung, zuverlässige Qualität und verantwortungsvolle Planung voranzutreiben.

Die Zahlen auf einen Blick:

o Standort: Lachendorf, Niedersachsen

o Leistung: 50 MWp

o Fläche: ~40 ha

o Jahresertrag: ~50,85 GWh

o Versorgung äquivalent: > 15.780 Haushalte

o CO?-Einsparung: ~18.713 t/a

o Vertragsmodell: EPC + O&M (2 Jahre)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

INTEC Energy Solutions

Frau Bettina Schopmeier

Singapurstrasse 1

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04915121644858

web ..: https://in-tecenergy.com/de/

email : b.schopmeier@in-tecenergy.com

Über INTEC Energy Solutions:

INTEC bietet umfassende Leistungen in Engineering, Procurement & Construction (EPC), Batteriespeicherlösungen (BESS), Projektentwicklung, Beratung, Betrieb & Wartung (O&M). Mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich und Niederlassungen in Europa, Asien und Ozeanien hat INTEC über 190 Projekte erfolgreich realisiert – mit einer installierten und gesicherten Gesamtleistung von über 5 GW. Dank technischer Exzellenz und starker Projektmanagement-Kompetenz ist INTEC ein treibender Akteur der globalen Energiewende.

Über AUKERA:

AUKERA ist eine europaweit tätige Investmentplattform für erneuerbare Energien mit Fokus auf Entwicklung, Erwerb und Management hochwertiger Energieanlagen. Mit einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und langfristiger Wertschöpfung investiert AUKERA in Projekte mit messbarer ökologischer und sozialer Wirkung und treibt so die Energiewende aktiv voran.

Pressekontakt:

INTEC Energy Solutions

Frau Bettina Schopmeier

Singapurstraße 1

20457 Hamburg

fon ..: 04915121644858

email : b.schopmeier@in-tecenergy.com

