OHKU tritt mit origineller IP-Erzählung und interkultureller Zusammenarbeit in die globale Jugendkultur ein
OHKU entwickelt seit 2025 originelle Figuren-IPs, die Emotionen junger Menschen sichtbar machen, und baut ihre globale Präsenz durch Kooperationen, Pop-ups und Projekte aus.
Berlin, 2025 “ Die Kunstspielzeug- und Kulturmarke OHKU entwickelt seit 2025 eigene Figurenuniversen, geprägt von jugendlicher Identität, emotionaler Ausdruckskraft und kulturübergreifender Zusammenarbeit. Nach Auftritten auf der Gamescom in Köln und der Comic Con Africa baut OHKU seine internationale Präsenz achtsam und beziehungsorientiert aus.
OHKU versteht Charakter-IP als emotionale Sprache. Der Name steht für Offenheit, handwerkliche Wärme, kulturelle Verankerung und individuelle Identität. Statt Trends zu bedienen, schafft die Marke Figuren, die nahbar und lebendig wirken.
Alle Charaktere entstehen als erzählerische Welt mit emotionalem Ton und innerer Logik, die natürliche Weiterentwicklungen über Medien ermöglicht. DREAM BOY verkörpert das leise Suchen des Erwachsenwerdens, GIGGLE MONSTER stellt mit Weichheit gängige Stärkevorstellungen infrage, TWOTOO erforscht Identität zwischen Ebenen. Sie spiegeln emotionale Landschaften junger Menschen: Ungewissheit, Dualität, Sanftheit und Selbstanerkennung.
In neuen Märkten setzt OHKU auf Teilnahme statt Export: Lokale Künstler und Szenen erzählen Figuren aus eigenen Perspektiven neu. Pop-ups, Mikroausstellungen und Workshops fördern echten Austausch. Dies bildet die Basis für langfristige Partnerschaften, Kooperationen und künftige Retail-Ökosysteme.
In den kommenden Jahren plant OHKU stärkere Aktivitäten in Europa, darunter Künstleraustausche und kollaborative Kulturprojekte in Berlin, Paris, Amsterdam und Mailand.
Über OHKU
OHKU ist ein Kunstspielzeug- und Kulturbrand, der originäre Charakteruniversen durch emotionale Erzählung und interkulturelle Zusammenarbeit entwickelt.
Website: www.ohku.net
Instagram: @ohku.global
