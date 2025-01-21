OHKU tritt mit origineller IP-Erzählung und interkultureller Zusammenarbeit in die globale Jugendkultur ein

OHKU entwickelt seit 2025 originelle Figuren-IPs, die Emotionen junger Menschen sichtbar machen, und baut ihre globale Präsenz durch Kooperationen, Pop-ups und Projekte aus.

Berlin, 2025 “ Die Kunstspielzeug- und Kulturmarke OHKU entwickelt seit 2025 eigene Figurenuniversen, geprägt von jugendlicher Identität, emotionaler Ausdruckskraft und kulturübergreifender Zusammenarbeit. Nach Auftritten auf der Gamescom in Köln und der Comic Con Africa baut OHKU seine internationale Präsenz achtsam und beziehungsorientiert aus.

OHKU versteht Charakter-IP als emotionale Sprache. Der Name steht für Offenheit, handwerkliche Wärme, kulturelle Verankerung und individuelle Identität. Statt Trends zu bedienen, schafft die Marke Figuren, die nahbar und lebendig wirken.

Alle Charaktere entstehen als erzählerische Welt mit emotionalem Ton und innerer Logik, die natürliche Weiterentwicklungen über Medien ermöglicht. DREAM BOY verkörpert das leise Suchen des Erwachsenwerdens, GIGGLE MONSTER stellt mit Weichheit gängige Stärkevorstellungen infrage, TWOTOO erforscht Identität zwischen Ebenen. Sie spiegeln emotionale Landschaften junger Menschen: Ungewissheit, Dualität, Sanftheit und Selbstanerkennung.

In neuen Märkten setzt OHKU auf Teilnahme statt Export: Lokale Künstler und Szenen erzählen Figuren aus eigenen Perspektiven neu. Pop-ups, Mikroausstellungen und Workshops fördern echten Austausch. Dies bildet die Basis für langfristige Partnerschaften, Kooperationen und künftige Retail-Ökosysteme.

In den kommenden Jahren plant OHKU stärkere Aktivitäten in Europa, darunter Künstleraustausche und kollaborative Kulturprojekte in Berlin, Paris, Amsterdam und Mailand.

Über OHKU

OHKU ist ein Kunstspielzeug- und Kulturbrand, der originäre Charakteruniversen durch emotionale Erzählung und interkulturelle Zusammenarbeit entwickelt.

Website: www.ohku.net

Instagram: @ohku.global

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JULANG DIGITAL VENTURES UG

YU XIANG

MARGIT ZINKE STRASSE 4A

21035 HAMBURG

Deutschland

fon ..: 017685620034

web ..: https://www.julangdv.com/

email : Tiffany.xiang@julangdv.com

Marketingagentur

Pressekontakt:

JULANG DIGITAL VENTURES UG

YU XIANG

MARGIT ZINKE STRASSE 4A

21035 HAMBURG

fon ..: 017685620034

email : Tiffany.xiang@julangdv.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Andreas A. Sutter veröffentlicht Album: Weihnachten festlich und kritisch INTEC Energy Solutions realisiert 50-MWp-Solarpark in Lachendorf, Niedersachsen