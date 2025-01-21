  • OHKU tritt mit origineller IP-Erzählung und interkultureller Zusammenarbeit in die globale Jugendkultur ein

    OHKU entwickelt seit 2025 originelle Figuren-IPs, die Emotionen junger Menschen sichtbar machen, und baut ihre globale Präsenz durch Kooperationen, Pop-ups und Projekte aus.

    BildBerlin, 2025 “ Die Kunstspielzeug- und Kulturmarke OHKU entwickelt seit 2025 eigene Figurenuniversen, geprägt von jugendlicher Identität, emotionaler Ausdruckskraft und kulturübergreifender Zusammenarbeit. Nach Auftritten auf der Gamescom in Köln und der Comic Con Africa baut OHKU seine internationale Präsenz achtsam und beziehungsorientiert aus.

    OHKU versteht Charakter-IP als emotionale Sprache. Der Name steht für Offenheit, handwerkliche Wärme, kulturelle Verankerung und individuelle Identität. Statt Trends zu bedienen, schafft die Marke Figuren, die nahbar und lebendig wirken.

    Alle Charaktere entstehen als erzählerische Welt mit emotionalem Ton und innerer Logik, die natürliche Weiterentwicklungen über Medien ermöglicht. DREAM BOY verkörpert das leise Suchen des Erwachsenwerdens, GIGGLE MONSTER stellt mit Weichheit gängige Stärkevorstellungen infrage, TWOTOO erforscht Identität zwischen Ebenen. Sie spiegeln emotionale Landschaften junger Menschen: Ungewissheit, Dualität, Sanftheit und Selbstanerkennung.

    In neuen Märkten setzt OHKU auf Teilnahme statt Export: Lokale Künstler und Szenen erzählen Figuren aus eigenen Perspektiven neu. Pop-ups, Mikroausstellungen und Workshops fördern echten Austausch. Dies bildet die Basis für langfristige Partnerschaften, Kooperationen und künftige Retail-Ökosysteme.

    In den kommenden Jahren plant OHKU stärkere Aktivitäten in Europa, darunter Künstleraustausche und kollaborative Kulturprojekte in Berlin, Paris, Amsterdam und Mailand.

    Über OHKU
    OHKU ist ein Kunstspielzeug- und Kulturbrand, der originäre Charakteruniversen durch emotionale Erzählung und interkulturelle Zusammenarbeit entwickelt.

    Website: www.ohku.net
    Instagram: @ohku.global

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JULANG DIGITAL VENTURES UG
    YU XIANG
    MARGIT ZINKE STRASSE 4A
    21035 HAMBURG
    Deutschland

    fon ..: 017685620034
    web ..: https://www.julangdv.com/
    email : Tiffany.xiang@julangdv.com

    Marketingagentur

    Pressekontakt:

    JULANG DIGITAL VENTURES UG
    YU XIANG
    MARGIT ZINKE STRASSE 4A
    21035 HAMBURG

    fon ..: 017685620034
    email : Tiffany.xiang@julangdv.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. OpenAI tritt als Foundation Member der Global Anti-Scam Alliance bei, um die globale Reaktion auf KI-gestützte Betrugsversuche zu stärken
      Die neue Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorne in der gemeinsamen Mission, KI-gestützte Betrugsfälle zu bekämpfen und die digitale Sicherheit weltweit zu stärken. THE HAGUE, NL / ACCESS Newswire...

    2. ALLATRA TV: Eine Plattform für unabhängige Berichterstattung und globale Zusammenarbeit
      "ALLATRA TV" ist eine internationale unabhängige Medienplattform, die durch ehrenamtliches Engagement in über 180 Ländern globale Themen wie Klimawandel, Wissenschaft und Kultur aufgreift...

    3. HYTN und SNDL streben Zusammenarbeit bei der Entwicklung von GMP-konformen Vape-Kartuschen für globale Märkte an
      Vancouver, British Columbia – 21. Januar 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das sich auf die...

    4. The Battery Show Europe 2025 – Keynote-Programm beleuchtet Maßnahmen im Hinblick auf globale Zusammenarbeit, Regulierung und Lieferkettenresilienz
      Vertreter von BMW, CATL, Mercedes Benz, Cellforce und anderen Unternehmen kommen zu Wort STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 8. Mai 2025 / The Battery Show Europe und die Electric...

    5. 5 Strategien zum Erfolg interkultureller Teams
      Diverse Teams sind ein Weg zum Erfolg. Sie steigern die Innovativität, Produktivität, Employer Branding und Mitarbeiterzufriedenheit eines Unternehmens....

    6. Schatzsuche nahe der Ziegeninsel – Erzählung über die Flucht aus dem Alltag
      Verschiedene Charaktere erleben in Sandro Lehmanns "Schatzsuche nahe der Ziegeninsel" intensive Tage auf einer traumhaften Insel....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.