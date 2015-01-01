Andreas A. Sutter veröffentlicht Album: Weihnachten festlich und kritisch

Lieder von Weihnachtsmenschen und Kuschelbären

– „Weihnachten festlich & kritisch“: Release am 10.12.2025

– Weihnachtliche Pop-Balladen und Schlager von sechs Komponisten und acht Interpreten

– Special Guest: Schauspieler Claus Theo Gärtner

– Erneut Bestnoten für „Bester Songtext“ beim „Deutscher Rock & Pop Preis“

– Neues Buchprojekt in den Startlöchern

Heiligabend rückt näher, fast kann man Tannen- und Plätzchenduft riechen. Fürs Advents-Ambiente fehlt nur noch eines: nagelneue Weihnachtslieder. Die liefert erneut Andreas A. Sutter: Der bekannte Songtexter, Autor und mehrfache Preisträger beim „Deutschen Rock & Pop Preis“ veröffentlicht am 10. Dezember 2025 das Saisonalbum „Weihnachten festlich & kritisch“. Rechtzeitig zum Fest werden die acht brandneuen Songs im Onlinehandel und auf Streamingplattformen verfügbar sein. Doch damit nicht genug. Es gibt Neuigkeiten zum diesjährigen Branchenaward und zu neuen literarischen Projekten.

Mit „Festmusik“ hat Andreas A. Sutter Erfahrung. Eine Vatertags-Hymne findet sich in seinem Repertoire, und vor zwei Jahren produzierte er mit „Christmas Rhythm ’n‘ Rubbish“ den ersten, weihnachtlich-witzigen Longplayer. Doch diesmal wird es ernst: Auf „Weihnachten festlich & kritisch“ legt der wortgewandte Lyriker acht gefühlvolle, weihnachtliche Pop-Balladen und Schlager nach. Anders als beim frechen Vorgänger kommt auch kritische Besinnlichkeit zum Tragen. „Weihnachten festlich & kritisch“ ist ab dem 10. Dezember 2025 als Stream und MP3-Download verfügbar, unter anderem auf Amazon Music und Spotify.

Nostalgie und Konsumkritik: die Facetten von Weihnachten

Das Thema, das sich wie ein roter Faden durch das Album zieht, ist das „Zuhause“, die Einkehr und festliche Melancholie. Gleich mehrere Songs erzählen von Nostalgie, kindlichen Erinnerungen, der Begegnung mit geliebten Menschen und lieb gewonnenen Ritualen. Neben der emotionalen Weihnachtsszenerie wird Kritisches nicht verschwiegen. Im Titel „Weihnachten nachdenklich“ geht es um Kommerzialisierung und Oberflächlichkeit des Festes. Natürlich ist Weihnachten auch eine Zeit für Märchen: „Weihnachtsmenschen“ erzählt die entzückende Liebesgeschichte von Frau Holle und dem Weihnachtsmann, und „Der Weihnachtskuschelbär“ ehrt den unangefochtenen Helden und treuen Vertrauten im Kinderzimmer.

Texte und Töne: das Projekt

Als professioneller Texter verfasst Andreas A. Sutter Lyrics für verschiedene Interpreten und Komponisten. Selbstverständlich waren auch schon Weihnachtsprojekte dabei. Die Idee, eigene Weihnachtsalben mit persönlichen Songtexten herauszubringen, lag also nahe. „Nicht alles an Weihnachten ist Glanz und Harmonie“, sagt Sutter über das Projekt. „Mir war wichtig, neben melancholischen Aspekten auch Kritisches in Worte zu fassen, die vertraut wirken, ohne Kitsch und Klischees. Da ich als Texter nicht an ein festes Klangbild gebunden bin, war es sehr spannend, wie die unterschiedlich geratenen Vertonungen der mitwirkenden Komponisten die Lyrics zum Leben erweckt haben.“

Das Team hinter „Weihnachten festlich & kritisch“

Andreas A. Sutter zeichnet für die tiefgründigen Lyrics aller acht Songs verantwortlich und ist das Mastermind hinter dem Weihnachtsalbum. Die musikalische Seite übernahm ein langjährig eingespieltes Team. Mit dabei waren, wie schon auf dem Vorgängeralbum, Komponist Bernd Willie Wilcek und Schauspieler Claus Theo Gärtner („Ein Fall für zwei“). Letztgenannter steuert in Zwischentexten seine markante Stimme bei.

Für den Gesang stand eine Riege exzellenter Interpreten im Studio: darunter Maris Souler, Hanns Blue („Jambros“) und Daniel Schwierz („Wanted“, „Ballabuam“), der zusammen mit Andreas Ortner auch eine Komposition beisteuerte. Als Voiceacts dabei waren außerdem Nadin Wehebrink, Viola Pieper und Daniel Reckert. Auch Komponist Bernd Willie Wilcek steuerte für einen Titel seine Stimme als Sprecher bei. Weitere Kompositionen stammen unter anderem von Andreas Geier, Herbert Gauderer und Shark Trager. Bei der Vielfalt an Stimmen und Stilen ist für jeden Geschmack und jede Stimmung etwas dabei: von Funk bis Pop, beschwingt bis emotional, Gitarre bis Piano. Insgesamt sechs Komponisten und acht Interpreten waren an der Produktion beteiligt.

Erneuter Erfolg beim „Rock & Pop Preis“

Kurz nach der Veröffentlichung von „Weihnachten festlich & kritisch“ findet am 13. Dezember 2025 in Siegen die offizielle Verleihung des „Deutschen Rock & Pop Preis“ statt. Bereits zum 43. Mal nehmen Musikschaffende die Auszeichnung des DRMV (Deutscher Rock & Pop Musikerverband e. V.) entgegen. Der begehrte Award wird in verschiedenen Kategorien für Musikschaffende auf und hinter der Bühne vergeben, auch für die „besten Songtexte“. In dieser Rubrik ist Andreas A. Sutter erneut unter den Preisträgern.

Gleich zwei Texte aus Sutters Oeuvre standen diesmal auf der Shortlist. Bei der Sparte „Songtext“ wird seit einigen Jahren ein an Schulnoten angelehntes System angewendet. Für „Ihr seid dran“, einen Text über das Wagnis einer neuen Partnerschaft, erzielte der Künstler die Bestnote. Mit einer Zwei zeichnete die Jury „Du machst es Dir leicht“ aus, ein Resümee zum Ende einer allzu oberflächlichen Beziehung. Andreas A. Sutter setzt damit eine außerordentliche Erfolgsserie fort: Seit 2017 war er mit seinen Songtexten durchgehend unter den Topplatzierten, darunter mehrfach Spitzenreiter.

Neues Jahr, neues Buch

Andreas A. Sutter ist nicht nur in Kurzformen wie Songtexten zu Hause. Bereits 2021 veröffentlichte der Künstler sein erstes Buch „Tim ist unzufrieden“. Mit der Geschichte um die Reise des kleinen Tim zur Zufriedenheit schuf Sutter ein zauberhaftes philosophisches Märchen für Kinder in der schnelllebigen Wohlstandsgesellschaft. Der nächste literarische Coup steht derweil in den Startlöchern: Voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres folgt mit „Krähen auf meinem Weg“ Sutters zweites Werk. Dieses wird sich mit Schilderungen über „unglaubliche Begebenheiten in Anwaltssozietäten, Staatsanwaltschaften.

—

Weihnachten festlich & kritisch – Produktinformationen & Pressematerial

„Weihnachten festlich & kritisch“ ist ab dem 10. Dezember 2025 als Download und Stream verfügbar, darunter Amazon Music und Spotify.

Lyrics: Andreas A. Sutter

Vocals: Nadin Wehebrink, Viola Pieper, Daniel Reckert, Hanns Blue, Bernd Willie Wilcek, Maris Souler, Daniel Schwierz. Special Guest: Claus Theo Gärtner

Kompositionen: Bernd Willie Wilcek, Herbert Gauderer, Shark Trager, Andreas Geier, Andreas Ortner & Daniel Schwierz

Tracklist:

1. Dein wirkliches Zuhause

2. Die Zauberer sind alt geworden.

3. Das Nachhausekommen

4. Mit Kinderaugen

5. Weihnachtsmenschen

6. Weihnachten nachdenklich

7. Der Weihnachtskuschelbär

8. Dein Herz kann mehr, als für Dich schlagen

Weitere Informationen unter https://www.was.de/ und https://www.genau-dein-song.rocks/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreas A. Sutter

Herr Andreas A. Sutter

Nierenhofer Str. 164

42555 Velbert

Deutschland

fon ..: +49-171-49 66 11 7

web ..: https://www.was.de/

email : sutter@was.de

Andreas A. Sutter, Songtexter und Autor mit familiären Wurzeln im Münsterland, lebte lange Zeit in Beckum und Essen. Seinen ersten Text veröffentlichte der Wahl-Velberter bereits als Zehnjähriger in der Tageszeitung „Die Glocke“. Aus diesem Talent ist längst ein Beruf geworden: Der mehrfach mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis“ ausgezeichnete Songtextwriter versorgt Interpreten, Komponisten und Produzenten mit eigenen Lyrics und Auftragsarbeiten. Sein Debüt als Schriftsteller gab er 2001 mit dem philosophischen Märchen „Tim ist unzufrieden“ (BoD, ISBN 9783755751779). Ende 2024 gründete Sutter das Businessportal GENAU-DEIN-SONG.rocks. Dort können Musicbiz-Insider aus einem Katalog an Texten und Kompositionen auswählen und das Material für ihre Zwecke nutzen und weiterproduzieren lassen.

Mehr über Andreas A. Sutter und sein Werk sowie die Songtexte gibt es online auf „Wetterleuchten aus Songtexten“

Pressekontakt:

Andreas A. Sutter

Herr Andreas A. Sutter

Nierenhofer Str. 164

42555 Velbert

fon ..: +49-171-49 66 11 7

web ..: https://www.was.de/

email : sutter@was.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

E-Rechnung 2026: Die unterschätzte Herausforderung OHKU tritt mit origineller IP-Erzählung und interkultureller Zusammenarbeit in die globale Jugendkultur ein