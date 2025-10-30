Unternehmen verbinden – Gemeinde stärken: Wirtschaftsnetzwerk Algermissen e.V. offiziell gegründet

Mit der Gründung des Wirtschaftsnetzwerks Algermissen e.V. setzt die Gemeinde Algermissen ein deutliches Signal für die Stärkung der lokalen Wirtschaft.

Algermissen, 30. Oktober 2025. Mit der Gründung des Wirtschaftsnetzwerks Algermissen e.V. setzt die Gemeinde Algermissen ein deutliches Signal für die Stärkung der lokalen Wirtschaft. In einer Gründungsversammlung wurde der neue, branchenoffene Gewerbeverein am 30. Oktober 2025 offiziell ins Leben gerufen. Ziel ist es, Austausch, Vernetzung und gemeinsame Interessen der Unternehmen in Algermissen sichtbar zu bündeln und aktiv voranzubringen.

An der Gründungsveranstaltung nahmen zahlreiche Gewerbetreibende aus unterschiedlichen Branchen teil. Sie unterstrichen die Notwendigkeit einer organisierten Plattform, um die Zusammenarbeit, die Sichtbarkeit lokaler Betriebe sowie die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Algermissen nachhaltig zu erhöhen.

Im Rahmen der Versammlung wurde der erste Vorstand gewählt:

1. Vorsitzender: Detlef Wotschke

1. stellv. Vorsitzende: Vanessa Schulz

2. stellv. Vorsitzender: Guido Bormann

Schatzmeister: Patrick Bußmann

Schriftführer: Christian Stein.

Der neu gewählte Vorsitzende Detlef Wotschke betont: Mit der offiziellen Gründung setze man ein starkes Zeichen für den Standort Algermissen. Der Verein wolle eine lebendige Gemeinschaft schaffen, die voneinander profitiert und gemeinsam lokale Projekte – beispielsweise das Elsternfest oder weitere Aktionen – organisiert, um die Standortattraktivität weiter zu steigern.

Zu den zentralen Nutzen des Wirtschaftsnetzwerks zählen Netzwerk-Treffen, Stammtische und Arbeitskreise, eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit in analogen wie digitalen Kanälen, sowie Wissenstransfer durch Best Practices und Kurzworkshops etwa zu Digitalisierung, Fachkräftegewinnung, Förderung oder Vertrieb u.v.m.. Zudem versteht sich der Verein als gebündelte Interessenvertretung gegenüber Gemeinde und regionalen Partnern und stärkt die regionale Wertschöpfung durch kurze Wege und verlässliche Kooperationen vor Ort.

Das Wirtschaftsnetzwerk Algermissen e.V. lädt alle Gewerbetreibenden, Unternehmerinnen und Unternehmer, Freiberufliche und Selbstständige – vom Kleingewerbe bis zum Mittelstand – sowie Gründer/innen herzlich ein, sich dem Verein anzuschließen und die lokale Wirtschaft aktiv mitzugestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WiN Witschaftsnetzwerk Algermissen e.V.

Herr Detlef Wotschke

An der Masch 5b

31191 Algermissen

Deutschland

fon ..: 051268000241

web ..: https://wirtschaftsnetzwerk-algermissen.de/

email : media@wirtschaftsnetzwerk-algermissen.de

Das Wirtschaftsnetzwerk Algermissen e.V. ist ein branchenoffener Zusammenschluss von Unternehmen, Freiberufler/innen sowie Selbstständigen und Gründer/innen in der Gemeinde Algermissen. Der Verein schafft eine professionelle Plattform, um lokale Wirtschaftskraft sichtbar zu machen, Kooperationen anzustoßen und gemeinsame Projekte für einen attraktiven Standort zu entwickeln.

Unter dem Leitmotiv „Unternehmen verbinden – Gemeinde stärken“ fördert das Netzwerk den regelmäßigen Austausch zwischen Betrieben, organisiert Formate wie Stammtische und Arbeitskreise und initiiert praxisnahe Impulse rund um Zukunftsthemen – von Digitalisierung über Fachkräftesicherung bis hin zu Fördermöglichkeiten und Vertrieb sowie weiteren Themen. Gleichzeitig fungiert der Verein als Ansprechpartner für Gemeinde und regionale Akteure und bündelt Anliegen der örtlichen Wirtschaft zu einer starken, gemeinsamen Stimme.

Damit unterstützt das Wirtschaftsnetzwerk Algermissen e.V. nicht nur die einzelnen Mitgliedsbetriebe, sondern leistet auch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der gesamten Gemeinde: durch kurze Wege, lokale Wertschöpfung und eine lebendige Unternehmenskultur, die das Leben und Arbeiten in Algermissen langfristig attraktiver macht.

Pressekontakt:

WiN Witschaftsnetzwerk Algermissen e.V.

Herr Detlef Wotschke

An der Masch 5b

31191 Algermissen

fon ..: 051268000241

email : media@wirtschaftsnetzwerk-algermissen.de

