  • Sehr guten Quartalsergebnissen im 3. Quartal 2025

    München, den 05.12.2025 (IRW-Press/05.12.2025) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den freiwilligen Quartalsbericht zum 30.09.2025 veröffentlicht.

    Die positive Umsatzentwicklung des ersten Halbjahrs hält dabei an. So erwirtschaftete der Konzern in den ersten drei Quartalen 2025 mit ca. 41,4 Mio. bereits ca. 60% mehr Umsatz als im gesamten Jahr 2024. Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten drei Quartale in Höhe von ca. 4,6 Mio. profitiert dabei von einem im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen deutlich erhöhten Quartalsergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 2,5 Mio. .

    „Das außerordentlich erfreuliche Quartalsergebnis zeigt, dass wir uns in der Darwin-Gruppe auf dem richtigen Weg befinden.“ analysiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. „Für die Zukunft antizipieren wir weitere Umsatzsteigerungen bei steigenden operativen Margen“ so der Unternehmensgründer weiter.

    Die Quartalsmitteilung steht unter
    www.darwin-biotech.com/de/finanzberichte zum Download bereit.

    Über die Darwin AG

    Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

    (Ende)

    Aussender: Darwin AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer
    Tel.: +49 89 20 500 450
    E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com
    Website: www.darwin-biotech.com

    ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)
    Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Darwin AG
    Daniel Wallerstorfer
    Brienner Straße 7
    80333 München
    Deutschland

    email : investor.relations@darwin-biotech.com

    Pressekontakt:

    Darwin AG
    Daniel Wallerstorfer
    Brienner Straße 7
    80333 München

    email : investor.relations@darwin-biotech.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht
      München, den 02.10.2025 (IRW-Press/02.10.2025) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2025 veröffentlicht. Der Konzern konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 mit ca. 27,6 Mio....

    2. Karora hatte einen sehr guten Start ins Jahr mit einem Goldverkauf von 25.547 Unzen und einer Produktion von 24.694 Unzen im ersten Quartal
      TORONTO, 15. April 2021 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (Karora“ oder das Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) gibt für das erste Quartal 2021 eine konsolidierte Goldproduktion von 24.694 Unzen aus den...

    3. Vorläufiger Konzernumsatz bestätigt positive Entwicklung; Starkes Wachstum für 2025 erwartet
      München, den 12.02.2025 (IRW-Press/12.02.2025) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis von noch vorläufigen Finanzzahlen einen Konzernumsatz in Höhe von ca. 28 Mio. (Vorjahr: ca....

    4. Fortuna veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 am 7. Mai 2025; Telefonkonferenz um 12 Uhr Eastern Time am 8. Mai 2025
      Vancouver, 22. April 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – gibt bekannt, dass es seinen Jahresabschluss und seine MD&A für das erste Quartal am Mittwoch,...

    5. ISX Financial EU: BankTech ebnet den Weg mit guten Halbjahresergebnissen für 2025
      ISX Financial EU Plc, ein Anbieter von regulierten Transaktionsbankdienstleistungen und Echtzeit-Zahlungstechnologie in Europa und Großbritannien, erzielte im ersten Halbjahr 2025 gute Ergebnisse mit steigenden Umsätzen, einer soliden Bilanz und einer...

    6. Darwin AG veröffentlicht Emittentenbericht zum Halbjahr 2024
      München, den 15.10.2024 (IRW-Press/15.10.2024) – Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2024 veröffentlicht. „Im ersten Halbjahr ist es uns gelungen, wesentliche Weichenstellungen für den Ausbau des...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.