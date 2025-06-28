  • Kostenloser Webseiten-Check: dailyseven aus Berlin unterstützt Selbständige & kleine Unternehmen

    dailyseven startet einen kostenlosen Webseiten-Check für Selbständige, Gründer, Startups und kleine Unternehmen in Berlin. Analysiert werden Performance, SEO, UX, Sicherheit und Barrierefreiheit.

    BildBerlin, 04. Dezember 2025. Viele Selbständige, Gründer, Startups und kleine Unternehmen verlieren täglich potenzielle Kunden, weil ihre Website veraltet ist, langsam lädt oder wichtige SEO-Standards nicht erfüllt. Die Berliner Webdesign-Agentur dailyseven bietet deshalb ab sofort einen kostenlosen Webseiten-Check an, der digitale Schwachstellen sichtbar macht und konkrete Optimierungsansätze liefert.

    Der Service umfasst eine Analyse zentraler Erfolgsfaktoren moderner Websites: Ladezeit und technische Performance, Nutzererlebnis, Barrierefreiheit, Sicherheitsaspekte (SSL/Tracking-Konfiguration) sowie grundlegende SEO- und Strukturmerkmale. Damit reagiert dailyseven auf wachsende Anforderungen durch Core Web Vitals, DSGVO-Konformität und die steigende Bedeutung von User Experience für Sichtbarkeit und Conversion.

    „Gerade kleinere Unternehmen und Solo-Selbständige wissen oft nicht, warum ihre Website nicht gut gefunden wird oder warum Besucher abspringen. Mit unserem kostenlosen Webseiten-Check geben wir einen klaren, verständlichen Überblick über Probleme und Potenziale“, sagt Gino von dailyseven, Webdesigner aus Berlin.

    Der Webseiten-Check eignet sich besonders für Menschen, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten, ohne sofort in einen kompletten Relaunch investieren zu müssen. Die Analyse wird individuell durchgeführt und enthält konkrete Handlungsempfehlungen mit Prioritäten – verständlich formuliert und sofort umsetzbar.

    Interessierte können den kostenlosen Check direkt über die Website anfordern:
    https://www.dailyseven.de/kostenloser-webseiten-check-berlin/

    Weitere Informationen zu dailyseven und Leistungen rund um Webdesign, WordPress und technische Optimierung:
    https://www.dailyseven.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    dailyseven
    Herr Gino Koina
    Annenallee 6
    12555 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 03068919068
    web ..: https://www.dailyseven.de
    email : kontakt@dailyseven.de

    dailyseven ist eine Webdesign-Agentur aus Berlin, die sich auf moderne und benutzerfreundliche Websites für Selbständige, Gründer, Startups, Dienstleister und kleine Unternehmen spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt auf klaren Strukturen, hoher Performance, professioneller WordPress-Entwicklung sowie nachhaltiger Optimierung für Sichtbarkeit und Conversion.

    Gegründet und geführt von Gino, unterstützt dailyseven Dienstleister und Unternehmen dabei, digitale Potenziale gezielt auszuschöpfen und ihre Online-Präsenz langfristig zu stärken. Das Leistungsportfolio umfasst individuelles Webdesign, technische Analysen, Suchmaschinenoptimierung, Performance-Optimierung, Barrierefreiheitschecks sowie die laufende Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Websites.

    Mit einem starken Verständnis für die Herausforderungen kleiner Unternehmen verbindet dailyseven technisches Know-how mit pragmatischen Lösungen, die reale, messbare Ergebnisse liefern. Der Anspruch der Agentur: klare Prozesse, transparente Kommunikation und Weblösungen, die wirklich funktionieren.

