LinkedInClinic und LinkedIn Praxis: Kostenloser Profil-Check für mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn

Nach dem erfolgreichen Format auf dem #TIK bietet die Agentur nun erneut kostenlose LinkedIn-Profilanalysen an. Die Plätze sind limitiert – eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Wie professionell ist der eigene Auftritt auf LinkedIn? team::mt unterstützt Fach- und Führungskräfte dabei, ungenutzte Potenziale zu erkennen und ihre Sichtbarkeit gezielt zu steigern.

Auf dem diesjährigen „Tag der Industriekommunikation“ (#TIK) präsentierte sich team::mt mit einem besonderen Angebot: Unter dem Motto „Einmal LinkedIn-Ärztin sein“ bot Geschäftsführerin Martina Manich gemeinsam mit dem Bundesverband Industrie Kommunikation (bvik) individuelle LinkedIn-Profilanalysen an. Ziel war es, ungenutzte Potenziale zu identifizieren und die Sichtbarkeit der Teilnehmenden auf der Business-Plattform zu steigern.

In über 30 persönlichen Kurz-Analysen wurden konkrete Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt – sowohl im Hinblick auf die Gestaltung des Profils als auch hinsichtlich der strategischen Nutzung von Inhalten. Die Resonanz der Teilnehmenden fiel durchweg positiv aus. Viele entdeckten bislang nicht genutzte Ansätze zur Verbesserung ihrer Präsenz auf LinkedIn. Die Nachfrage nach weiterführender Beratung war bei der Marketingagentur aus Rosenheim entsprechend hoch – zahlreiche Besucherinnen und Besucher äußerten Interesse an vertiefenden Gesprächen.

Als Reaktion auf das große Interesse bietet team::mt im Sommer weitere zehn kostenlose LinkedIn-Profilchecks an. Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre digitale Positionierung weiterentwickeln möchten. Die Plätze werden nach dem Prinzip „First come, first served“ vergeben. Im Rahmen der Analyse werden unter anderem die Wirkung des Profils, die Content-Strategie, die Auswahl geeigneter Formate sowie der gezielte Netzwerkaufbau betrachtet.

Interessierte können sich über die Website www.team-mt.de/linkedin-profil-check und natürlich auch zum LinkedIn Coaching anmelden.

team::mt ist eine inhabergeführte Fullservice B2B-Marketing-Agentur mit Standorten in Rosenheim und Köln. Mit einem interdisziplinären Team, strategischem Weitblick und kreativer Leidenschaft begleitet die Agentur Unternehmen entlang der gesamten Markenkommunikation – von Positionierung, PR, Content und Social Media bis hin zu SEO, Performance Marketing, Webentwicklung sowie Video- und Fotoproduktion. team::mt verbindet kreative Exzellenz mit datengetriebener Effizienz – für starke Marken, die im Wettbewerb sichtbar bleiben und in Zukunft wachsen wollen.



