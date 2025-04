LinkedIn-Ghostwriting für CEOs: Persönliche Sichtbarkeit ohne Zeitaufwand

Persönliche Profile auf LinkedIn erzielen bis zu 5-mal mehr Engagement als Unternehmensseiten. Ghostwriting macht diese Wirkung strategisch nutzbar.

LinkedIn gewinnt weiter an Bedeutung für Führungskräfte – insbesondere im Mittelstand. In Deutschland sind über 17 Millionen Menschen auf der Plattform aktiv, viele davon in entscheidenden Rollen. Wer als Geschäftsführer oder Gründer sichtbar kommuniziert, stärkt nicht nur das eigene Profil, sondern auch die Wahrnehmung des gesamten Unternehmens.

Doch genau hier liegt die Hürde: „Die meisten Geschäftsführer wissen, wie wichtig LinkedIn ist – ihnen fehlt nur die Zeit, regelmäßig Inhalte zu erstellen“, erklärt Ursula Martens, eine Anbieterin von LinkedIn-Ghostwriting. Die Lösung: ein professioneller Ghostwriting-Prozess, der Inhalte im authentischen Stil der Führungskraft erstellt – mit System, Strategie und ohne zusätzlichen Aufwand im Tagesgeschäft.

Persönliche Sichtbarkeit schlägt Unternehmenskommunikation – das zeigen aktuelle Daten

Dass sich der Aufwand lohnt, belegen mehrere unabhängige Studien. Eine Erhebung von Refine Labs zeigt: Beiträge über persönliche LinkedIn-Profile erreichen durchschnittlich 2,75-mal mehr Impressionen und 5-mal so viel Engagement wie vergleichbare Inhalte auf Unternehmensseiten – und das, obwohl persönliche Profile oft weniger Follower haben.

Besonders eindrucksvoll: Das LinkedIn-Profil von Microsoft-CEO Satya Nadella erzielt laut einer Analyse im Schnitt eine 30-fach höhere Engagement-Rate als die Unternehmensseite des Konzerns (Quelle: Alexander Edem). Auch Branchenanalyst John Bonini bestätigt: Die Engagement-Rate bei persönlichen Profilen liegt im Mittel bei 4 %, bei Unternehmensseiten bei lediglich 0,05 %.

Die Erklärung ist einfach: Menschen folgen Menschen. Gerade auf LinkedIn suchen Nutzer echte Einblicke, Meinungen und persönliche Perspektiven – keine Werbetexte.

So funktioniert LinkedIn-Ghostwriting im Alltag

Professionelles Ghostwriting für LinkedIn basiert auf einem strukturierten Prozess. In einem initialen Briefing wird definiert, in welchem Ton die Führungskraft auftreten möchte, welche Zielgruppen im Fokus stehen und welche Themen relevant sind. Auf dieser Basis entstehen Artikel, Kurzbeiträge und Kommentare, die im Namen des Geschäftsführers veröffentlicht werden – inhaltlich fundiert, sprachlich treffsicher und strategisch eingebettet in einen Redaktionsplan.

Je länger die Zusammenarbeit, desto effizienter wird sie. Themenvorschläge, Recherchen und Formulierungen lassen sich mit zunehmendem Verständnis automatisiert vorbereiten. Die Führungskraft muss nur noch freigeben – oder kommentieren. So entsteht Kommunikation, die wirkt, aber nicht belastet.

LinkedIn wird zum Führungsinstrument – wenn man es klug nutzt

Die Erwartungen an Geschäftsführungskommunikation haben sich verändert. Stakeholder, Bewerber und Kunden informieren sich heute zuerst auf LinkedIn. Wer dort nicht sichtbar ist, überlässt die Bühne anderen.

Ghostwriting schafft die Möglichkeit, als Geschäftsführer regelmäßig auf LinkedIn präsent zu sein – ohne jede Zeile selbst schreiben zu müssen. Der Aufwand bleibt vergleichsweise gering, die Wirkung steigt – messbar, nachvollziehbar und authentisch.

FAQ: Häufige Fragen zu LinkedIn-Ghostwriting für Geschäftsführer

Was ist LinkedIn-Ghostwriting genau?

LinkedIn-Ghostwriting bedeutet, dass Beiträge, Artikel und Kommentare im Namen von Führungskräften professionell verfasst werden – mit ihrer Perspektive, aber ohne eigenen Schreibaufwand. Der Ton bleibt persönlich, die Wirkung wird strategisch verstärkt.

Ist LinkedIn-Ghostwriting wirklich authentisch?

Ja – wenn es richtig gemacht wird. Ghostwriting basiert auf einem strukturierten Briefing und enger Abstimmung. Die Inhalte spiegeln Haltung, Erfahrung und Meinung der Führungskraft wider, formuliert von Profis.

Wie läuft die Zusammenarbeit beim LinkedIn-Ghostwriting ab?

Zu Beginn werden Zielgruppen, Themenfelder und Tonalität definiert. Danach entstehen Inhalte auf Basis eines Redaktionsplans – mit regelmäßigen Abstimmungen, Freigaben und Raum für spontane Themen.

Wie oft sollte man als Geschäftsführer auf LinkedIn posten?

Optimal sind 1-2 hochwertige Beiträge pro Woche. Wichtig ist nicht die Menge, sondern die Konsistenz und Qualität – kombiniert mit authentischem Ton.

Welche Vorteile hat LinkedIn-Ghostwriting gegenüber interner Kommunikation?

Externe Textexperten bringen strategische Perspektive, redaktionelle Sicherheit und Entlastung. So entsteht Content, der sowohl zur Führungskraft als auch zur Kommunikationsstrategie passt.

Warum funktionieren persönliche Profile besser als Unternehmensseiten?

Studien zeigen: Persönliche Beiträge erzielen bis zu fünfmal mehr Engagement. Menschen folgen Menschen – nicht Logos. Authentische Inhalte von Geschäftsführern wirken direkter und nachhaltiger.

