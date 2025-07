Mobile Misch- und Dosiersysteme für Kühlschmierstoffe

Ludwigsburg, 11. Juni 2025 – HAHN+KOLB bietet Komplettwagen von FLACO zur mobilen Maschinenversorgung mit Kühlschmierstoff (KSS).

Die Misch- und Dosiergeräte beugen überfetteten Emulsionen vor, sparen Wasser und sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich. Zugleich erhöht ihre digitale Steuerung die Genauigkeit der eingestellten Werte. Die Qualität der Emulsion verbessert eine Mischkammer, die von FLACO eigens für diesen Zweck entwickelt wurde. Außerdem bietet die Pro-Variante der Modelle die Möglichkeit, prozess- und gesundheitsrelevante Daten wie die Konzentration oder den pH-Wert der Emulsion zu dokumentieren.

Perfekt dosiert, direkt an der Maschine

Ob mit Tank oder Wasseranschluss: Die FLACO KSS Misch- und Dosiersysteme von HAHN+KOLB werden per Akku versorgt und sind deshalb mobil ohne Stromanschluss. Ein standardmäßig verbautes automatisches Zapfventil verhindert im Zusammenspiel mit einem Tankadapter überfüllte Maschinentanks. Die Füllhöhe des Maschinentanks kann mit dem Tankadapter um 50 mm variiert werden. Das gewährleistet eine sichere Befüllung im Betrieb oder während des Maschinenstillstands. Die gewünschte Menge und Konzentration der Emulsion stellen Anwender digital ein. Zwei Messkammern regeln den Dosierprozess permanent, dabei erzeugt die stetige Zugabe des Konzentrats über die Mischkammer in den Wasserstrom eine besonders homogene und stabile Emulsion.

Modelle für jeden Werkzeugmaschinenpark

Die Komplettwagen FLACO KSS 200/60 eco und pro bieten einen wirtschaftlichen Einstieg in die bedarfsgerechte Befüllung. Sie verfügen über einen 200 Liter großen Wassertank und eine digitale Steuereinheit. Darüber hinaus bietet das Pro-Modell die Möglichkeit, alle Prozessdaten des Nachfüllens nach TRGS 611 zu dokumentieren.

Für größere Mengen der Kühlschmierstoffemulsion sind die Varianten FLACO KSS ST/200 pro und FLACO KSS 2ST/200 pro geeignet. Ein bauseitiger Wasseranschluss mit Systemtrenner versorgt sie mit Wasser, wobei die integrierte Schlauchtrommel Flexibilität gewährleistet. FLACO KSS 2ST/200 pro hat eine zweite Schlauchtrommel für einen größeren Aktionsradius: Sie ermöglicht den Nachfüllvorgang auch, wenn das Gerät nicht direkt an die Fertigungsmaschine herangefahren werden kann.

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Dabei achtet HAHN+KOLB auf Nachhaltigkeit im Unternehmen, in den Logistikprozessen und im Produktsortiment. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 900 Mitarbeiter weltweit.

