Eventnet revolutioniert mobile Konnektivität mit neuem Multi-LTE/5G-Case

Das innovative Multi-LTE/5G-Case von Eventnet setzt neue Maßstäbe für mobile Highspeed-Internetverbindungen bei Veranstaltungen und flexiblen Einsätzen.

Eventnet stellt das bisher schnellste Multi-LTE/5G-Case vor

Eventnet freut sich, die Verfügbarkeit seines neuen Produkts, dem Multi-LTE/5G-Case, bekannt zu geben. Diese Lösung bietet mobile Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s und übertrifft damit herkömmliche mobile Hotspots um das bis zu zehnfache. Das Case wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach ultraschnellen und zuverlässigen Internetverbindungen bei Veranstaltungen, Remote-Arbeitsplätzen und temporären Einsatzorten gerecht zu werden. Ob auf großen Festivals oder in Pop-up-Stores – das Multi-LTE-Case bietet einen schnellen und mehrfach abgesicherten Internetzugang in Umgebungen, in denen herkömmliche Lösungen an ihre Grenzen stoßen.

Optimierte Leistung für Veranstaltungen und Remote-Verbindungen

Das Multi-LTE-Case wurde mit besonderem Augenmerk auf Vielseitigkeit und Leistung entwickelt, um sicherzustellen, dass Nutzer unabhängig von ihrem Aufenthaltsort von einer leistungsstarken, stabilen und extrem schnellen Internetverbindung profitieren. Ausgestattet mit fortschrittlicher 5G-Technologie nutzt dieses Case mehrere Netzwerke, um eine kombinierte Bandbreite bereitzustellen, die Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s erreichen kann. Damit ist es ideal für Veranstaltungen geeignet, bei denen eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung unerlässlich ist, sei es für Livestreams, die Vernetzung der Teilnehmer oder für administrative Zwecke. Durch die Nutzung mehrerer Mobilfunk-Signale stellt das Multi-LTE-Case zudem eine unterbrechungsfreie Verbindung sicher, auch wenn eines der Netze Probleme haben sollte, und bietet so eine beispiellose Redundanz und Zuverlässigkeit.

Kompaktes Design mit hoher Leistungsfähigkeit

Trotz seiner Leistungsstärke ist das Multi-LTE-Case auf Mobilität ausgelegt. Sein kompaktes und elegantes Design erleichtert den Transport und die Installation auch in anspruchsvollen Umgebungen. Das Gerät ist mit mehreren LTE-Modems ausgestattet, die sich jeweils mit verschiedenen Netzen verbinden können, sodass die Nutzer immer die schnellste und stabilste Verbindung nutzen können. Der Koffer ist außerdem mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel – von Laptops und Tablets bis zu Routern und Smart Devices – und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Medienproduktion hin zu Notfalleinsätzen.

Ein Game-Changer für Veranstalter und Profis

„Unser Multi-LTE/5G-Case ist ein Game-Changer für die Eventbranche,“ erklärt Maximilian Pohl, Geschäftsführer von Eventnet. „Bei einer kürzlich durchgeführten Veranstaltung mit 20.000 Besuchern konnten wir eine stabile Verbindung mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von ca. 700 Mbit/s bereitstellen – ein bisher unerreichter Wert für eine Veranstaltung dieser Größenordnung.“

Die innovative Lösung von Eventnet bietet einen erheblichen Vorteil für alle, die Inhalte in Echtzeit hochladen, die Logistik steuern oder einer großen Anzahl von Menschen einen Internetzugang zur Verfügung stellen müssen.

Ob für eine Firmenveranstaltung, ein Open-Air-Festival oder eine Pop-up-Installation – das Multi-LTE/5G-Case bietet Veranstaltungsprofis ein Maß an Konnektivität, das einen reibungslosen Ablauf gewährleistet und das Erlebnis für die Teilnehmer verbessert. Die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig ohne merkliche Geschwindigkeitseinbußen zu verbinden, macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der schnelllebigen, vernetzten Welt von heute.

Spindler und Klatt, Berlin: „Der Service und die Produkte sind super. Die Beratung und die Durchführung ist super, die Mitarbeiter und der Support helfen immer sehr schnell, wenn mal was sein sollte. Wir hatten bis jetzt immer gute Erfahrungen mit den LTE/5G-Cases.“

(Quelle: https://www.trustpilot.com/reviews/66282af10e5dfc8044730757)

Technische Spezifikationen und Leistungsmerkmale

– Geschwindigkeit: Bis zu 1 Gbit/s Download, 400 Mbit/s Upload

– Konnektivität: 3 x 5G/LTE-Modems, 1 x Starlink-Anschluss, 1 x WAN-Anschluss

– LTE/5G-kompatibilität: Unterstützt alle großen Mobilfunkanbieter

– Anschlüsse: 4x Gigabit-Ethernet mit PoE

– Gehäuse: Robustes, spritzwassergeschütztes Case

Um mehr darüber zu erfahren, wie das Multi-LTE-Case Ihre nächste Veranstaltung oder Ihr nächstes Projekt verändern kann, besuchen Sie https://eventnet.de/neues-multi-lte-case-mobiles-internet-mit-bis-zu-1-gbit/.

