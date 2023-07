Eventnet optimiert mobiles WLAN für Events & Locations mit Produktentwicklung & Campingplatz-Expertise

Eventnet bietet Lösungen für mobiles WLAN und Internet für Events & Locations aller Art. Mit ihren umgebauten Starlink-Systemen und der Expertise im Camping-Bereich setzten sie neue Maßstäbe.

Event optimiert mobiles WLAN für Veranstaltungen und Locations

Eventnet, ein führender Anbieter von Veranstaltungstechnik und -dienstleistungen, gibt die Einführung bahnbrechender Produktweiterentwicklungen bekannt. Mit maßgeschneiderten Lösungen für mobiles WLAN und Internet setzt das Unternehmen neue Standards in der Branche. Eventnet hat das Starlink-System speziell für die Anforderungen von Veranstaltungen modifiziert und bietet seinen Kunden zuverlässige Konnektivität ohne die Nachteile des Standard-Systems.

Gleichzeitig freut sich das Unternehmen, als neues Mitglied im Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e. V. (BVCD) sein Engagement im Camping-Bereich zu präsentieren.

Maßgeschneiderte Starlink-Systeme für Veranstaltungen

Eventnet hat das Starlink-System an die Bedürfnisse von Events angepasst und damit die bekannten Schwierigkeiten, z. B. Unterbrechungen bei Livestreams, beseitigt. Selbst im Standardtarif bietet das Unternehmen eigene technische Lösungen an, um Probleme zu vermeiden und seinen Kunden eine hervorragende Konnektivität zu wirtschaftlichen Preisen zu bieten. Mit Bandbreiten von bis zu 200 Mbit stehen Veranstaltern und Location-Betreibern nun leistungsfähige Anbindungen zur Verfügung.

Zu den Standardmerkmalen des maßgeschneiderten Starlink-Systems gehört die Integration in einen Hartschalenkoffer und die Outdoor-Fähigkeit aller Komponenten. Überdies bietet das System 4 PoE LAN-Ports und ein WLAN auf Industrie-Standard, das bis zu 150 Benutzer gleichzeitig bedienen kann. Für zusätzliche Flexibilität und Leistung stehen optionale Funktionen zur Verfügung, darunter die Vermeidung von Datenverlusten durch Unterbrechungen beim Satellitenwechsel, die Bereitstellung statischer IP-Adressen und die Bündelung mit anderen Verbindungen für zusätzliche Bandbreite.

Camping-Expertise und BVCD-Mitgliedschaft

Eventnet über die Mitgliedschaft im Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD). Diese Auszeichnung ist ein Zeichen für das Vertrauen, das Eventnet in der Branche genießt. Das Unternehmen ist stolz darauf, bereits 30 große Campingplätze erfolgreich mit zuverlässigem WLAN ausgestattet zu haben. Diese Erfahrung macht Eventnet zum idealen Partner für Veranstalter und Betreiber von Events und Locations, die ihren Gästen eine erstklassige Konnektivität bieten möchten.

Eine neue Ära der Konnektivität und des Kundenerlebnisses

Die Weiterentwicklung des Starlink-Systems und die Expertise von Eventnet im Bereich Campingplätze ermöglichen ein neues Level der Konnektivität und des Kundenerlebnisses.

Veranstalter können sich auf eine zuverlässige und leistungsstarke Internetverbindung verlassen, die eine reibungslose Kommunikation auch bei großen Veranstaltungen und an abgelegenen Orten gewährleistet. Mit den maßgeschneiderten Lösungen von Eventnet gehören Sorgen über schlechte Konnektivität und begrenzte Bandbreite der Vergangenheit an. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Optionen, die den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden.

Erleben Sie die Zukunft von mobilem WLAN und Konnektivität für Events und Veranstaltungsorte. Erfahren Sie mehr über die maßgeschneiderten Starlink-Systeme von Eventnet und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten. Erfahren Sie, wie Eventnet Ihr nächstes Event oder Ihre Location mit zuverlässigem WLAN und Internet unterstützen kann. Besuchen Sie https://eventnet.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eventnet GmbH

Herr Maximilian Pohl

Urbanstraße 116

10967 Berlin

Deutschland

fon ..: 004930 726186911

web ..: https://eventnet.de/

email : info@eventnet.de

Eventnet ist ein führender Dienstleister für Veranstaltungstechnik und innovative Lösungen im Bereich mobiles WLAN und Internet für Events und Locations aller Art.

Mit maßgeschneiderten Produkten und einem breiten Leistungsspektrum unterstützt Eventnet seine Kunden bei der Umsetzung erfolgreicher Veranstaltungen und bietet zuverlässige Internetverbindungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Pressekontakt:

Eventnet GmbH

Herr Maximilian Pohl

Urbanstraße 116

10967 Berlin

fon ..: 004930 726186911

web ..: https://eventnet.de/

email : info@eventnet.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Preisstrategien: Wie gewinnt man Kunden mit cleverem Pricing? Mit der digitalen Lösung Wartungsplaner wird die Sichtprüfung nicht verpasst.