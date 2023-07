Eventnet startet erfolgreich in Festivalsaison 2023

Mit hochleistungsfähigem Event-WLAN und digitalen Infrastrukturen werden 2023 zahlreiche Festivals ausgestattet. Insgesamt wird Eventnet 20 Festivals mit über 200.000 Teilnehmenden ausstatten.

Datenverfügbarkeit als Schlüssel für analoge Event-Erlebnisse

Berlin, 18. Juli 2023. Die Eventnet GmbH, einer der führenden Anbieter von Internetlösungen und digitalen Diensten in der Eventbranche, blickt auf einen erfolgreichen Start in die Festivalsaison 2023. Mit hochleistungsfähigen Internet- und Event-WLAN-Lösungen hat das Unternehmen (www.eventnet.de) in diesem Jahr bereits zahlreiche digitale Infrastrukturen für Festivals realisiert. Bis Jahresende kommen die digitalen Event-Lösungen von Eventnet nach aktuellem Stand bei 20 Festivals mit insgesamt über 200.000 Teilnehmern zum Einsatz, darunter renommierte Festivals wie das Deichbrand, Electrisize, Immergut oder Nation of Godwana. Auch für das kommende Jahr liegen bereits erste Aufträge vor. Neben großen Musikfestivals und Konzerten konnte Eventnet seine Präsenz auf Messen, Firmenveranstaltungen und weiteren Veranstaltungsformaten ausbauen.

Digitale Innovationen im Fokus

Besonders gefragt bei Veranstaltern sind laut Eventnet in diesem Jahr Internet- und Event-WLAN-Lösungen sowie Livestreaming-Dienste für Online- und Hybrid-Events. Ebenso erfreuen sich digitale Marketing-Tools wie WLAN-Marketing großer Beliebtheit. Bei dem können Eventbesucher ein gebrandetes Gäste-WLAN nutzen. Im Gegenzug erhalten die Event-Veranstalter Kontaktadressen für automatisierte Marketingaktivitäten. Für Online- und Hybrid-Events plant und produziert Eventnet immer häufiger den kompletten Livestream inklusive Live-Regie, Beleuchtung, Kameratechnik, Streaming-Server und entsprechender Internetversorgung.

Mietbare Internetlösungen als Versicherung

Max Pohl, Geschäftsführer von Eventnet, beobachtet in dieser Saison eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Versandsystemen. Diese mietbaren Internetlösungen werden per Kurier zugestellt und lassen sich von Veranstaltern selbst aufbauen und betreiben. Eventnet unterstützt per Telefon und Fernwartung. „Eventmanager nutzen unsere mietbaren Internetlösungen nicht zuletzt als Backup-Lösung, um Netzwerkausfälle und Kapazitätseinbrüche zu kompensieren, die für die meisten Veranstaltungen schwerwiegende Folgen haben, weil das Ticketing oder das gesamte Backoffice am Netz hängt oder eine Live-Übertragung zum Programm gehört. Ein Ausfall des Internets kann verheerend sein. Kein Veranstalter kann sich das leisten. Versandsysteme sind gewissermaßen eine Versicherung für alle Fälle“, erklärt Pohl.

Digitalisierung prägt die Event- und MICE-Branche

Eventnet sieht in der Event- und MICE-Branche zudem einen anhaltenden Trend zur Digitalisierung. Das reicht von E-Ticketing, Cashless Payment, Backoffice, dem Einsatz von Smart Devices (IoT) bis zu Sicherheitssystemen. Weitere Aspekte sind Event-Apps, der Einsatz von sensorgestützter Teilnehmeranalyse, Drohnentechnologie zur Eventdokumentation oder die Verwaltung digitaler Eventpläne hinter der Bühne. All diese Anwendungen sind auf leistungsfähige Internetverbindungen angewiesen.

Fachkräftemangel: Herausforderungen für die Branche

Trotz aller positiven Entwicklungen stellt der Fachkräftemangel Eventnet vor große Herausforderungen. Pohl: „Für uns ist das Personal der einzige limitierende Faktor.“ Dem branchenweiten Personalmangel begegnet das Unternehmen mit einer fortgeschrittenen Digitalisierung der internen Prozessstrukturen. Dies habe zu Effizienzsteigerungen von rund 20 Prozent geführt. Trotz dieser Verbesserungen bleibe der Bedarf an qualifizierten Fachkräften hoch, um die steigende Nachfrage nach professionellen Eventlösungen bedienen zu können. Eventnet beschäftigt derzeit acht Mitarbeiter.

