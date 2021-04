Campreneur – Existenzgründerwissen für zukünftige Campingplatz-Betreiber

Antje Vollmer begleitet Menschen, die einen Campingplatz betreiben möchten, in „Campreneur“ von der ersten Ideen bis hin zum Businessplan.

Das Betreiben eines erfolgreichen Campingplatzes ist kein Kinderspiel, denn man braucht allerhand Wissen aus verschiedenen Themenbereichen, unternehmerisches Know How, Kenntnisse über die Besonderheiten der Camping- und Tourismusbranche sowie die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen und ein Unternehmen zu führen. Die eigentliche Gründung ist sehr individuell und vieles hängt vom Einzelfall ab. Doch bis zum Kauf eines Objektes und dem tatsächlichen Markteintritt des jeweiligen Unternehmens gibt es allerhand Überlegungen und Pflichtlektionen, die bereits im Voraus getätigt werden könnten und sollten. Dieser neue Ratgeber holt die gewillten Gründer bei ihrer ersten Idee ab und begleitet sie bis zum Businessplan.

Das Buch „Campreneur“ von Antje Vollmer schließt mit seinen fachspezifischen Inhalten und Methoden die Lücke zwischen einem allgemeinen Existenzgründerseminar und einer projektspezifischen Einzelberatung. Die Themen wurden liebevoll in Form von interaktiven Übungen didaktisch derart aufbereitet, dass die Leser sich schon während des Lesens ihr Konzept und ihren Businessplan erarbeiten können. Sie bekommen Ideen, Anregungen, Strategien und Methoden für die Erstellung überzeugender Konzepte und branchenspezifisches Know How, welches über das allgemeine Existenzgründerwissen hinausgeht.

„Campreneur" von Antje Vollmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26269-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

