3P ist Betreiber des EU Webshops von Fuse Chicken

Sondershausen/ Cuyahoga Falls (OH), USA, 03.02.2021 – 3P – Price Performance Products GmbH, deutscher Distributor von Fuse Chicken, betreibt ab sofort den neuen EU Webshop des Hersteller.

Fuse Chicken ist ein innovativer Mobilzubehör Hersteller mit dem Fokus auf Ladekabel und weiteres Zubehör für Apple iPhones und Android Smartphones. Bekannt wurde die Firma Fuse Chicken durch die Beschaffenheit seiner Ladekabel, die sich stark von den Wettbewerberprodukten unterscheidet. Es handelt sich einerseits um Kabel härtester Verarbeitung (Stahlummantelung) und andererseits um flexible, elastische Materialien und Verbindungen.

Fuse Chicken Kabel sind somit sehr robust und praktisch unzerstörbar. Zeitgleich gibt es durch die Elastizität verschiedene Zusatzfunktionen, welche bei anderen Kabeln leichterer Bauweise nicht möglich sind. So können einzelne Kabelmodelle z.B. als Tisch- oder KfZ Halterungen für die angeschlossenen Smartphones verwendet werden.

Bisher hat Fuse Chicken sein weltweites Endkundengeschäft direkt aus den USA bedient. Die steigende Nachfrage aus Europa führte nun zu der Entwicklung, den lokalen Kunden eine kostengünstigere und vor allem schnellere Belieferung anzubieten.

„Wir kennen Fuse Chicken als Distributor seit vielen Jahren. Das Sortiment hat sich immer positiv vom Markt abgehoben. Der Markenkern der Robustheit der Produkte ist bis heute geblieben. Wir sind stolz, nun als Fulfillment Partner von Fuse Chicken für den europäischen Markt zu agieren“ so Andreas Hartung-Schettler, Geschäftsführer bei 3P GmbH.

„Wir haben für unser EU Online Geschäft einen zuverlässigen Partner im Herzen von Europa gesucht. 3P ist genau der richtige Partner, mit dem wir bereits jahrelang zusammenarbeiten. Zentral in Deutschland gelegen können wir nun endlich allen Fuse Chicken Endkunden attraktive und schnelle Verfügbarkeiten und Versandoptionen anbieten. “ so Jon Fawcett, CEO bei Fuse Chicken LLC.

Das Fuse Chicken Produktportfolio ist seit Januar 2021 unter https://eu.fusechicken.com verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

3P – Price Performance Products GmbH

Herr Markus Kiesel

Kurt-Lindner-Str. 8

99706 Sondershausen

Deutschland

fon ..: +49 3632 5420033

fax ..: +49 3632 5420035

web ..: http://www.3p.de

email : pr@3p.de

Der Sales-Added-Distributor 3P – Price Performance Products GmbH wurde aus dem Etailer OVT hervorgehend 2006 gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind seitdem die Distribution und der konzeptionelle Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Zusätzlich bietet 3P komplette Fulfillment Dienstleistungen (Abwicklung, Schnittstellen, Etailer-Anbindungen etc.) für in- und ausländische Lieferanten an. Aufgrund der starken Expansion über die Jahre entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedener Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt. Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Hersteller und Marken sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt. http://www.3p.de

Pressekontakt:

3P – Price Performance Products GmbH

Herr Markus Kiesel

Kurt-Lindner-Str. 8

99706 Sondershausen

fon ..: +49 3632 5420033

web ..: http://www.3p.de

email : pr@3p.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Labrador Gold kündigt das erste 10.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm zur Überprüfung des hochgradigen Goldziels in Kingsway, Neufundland, an