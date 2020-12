Sandberg stattet Home Offices mit Webcams und Headsets aus

Das Jahr 2020 steht im Schatten der COVID 19 Pandemie. Das Home Office ist aus dem Nichts für viele Menschen zum Arbeitsplatz Nummer eins geworden. Videotelefonate spielen dabei eine zentrale Rolle.

Sondershausen/Birkerod, 28. Dezember 2020, Sandberg A/S aus Dänemark hat für diese neuen Anforderungen zuhause die passende Technik. Das große Sortiment an Webcams und Headsets verfügt für jeden Bedarf über das richtige Produkt.

Videoanrufe oder Videokonferenzen über Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams / Skype, GoToMeeting oder andere Formate sind mit dieser Technik bestens und einfach zu bedienen.

Sandberg legt bei den Produkteigenschaften auf sinnvolle Details Wert.

Bei der Sandberg USB Webcam 133-95 beispielsweise verfügt das Full HD Objektiv über eine automatische Fokus- und Lichtanpassungsfunktion. So ist sichergestellt, dass der Nutzer bei Video-Telefonaten immer klar zu sehen ist. Mit einer kleinen integrierten Schiebe-Blende kann zusätzlich das Objektiv jederzeit abgedeckt werden. So kann man sichergehen, dass die Privatsphäre geschützt ist, wenn gerade mal nicht telefoniert wird. Mit einer an der Kamera angebrachte Klemme kann diese ganz einfach an einen Laptop-, Notebook-Bildschirm oder dergleichen angebracht werden. Diese Webcam ist zudem mit einem Stereo-Mikrofon ausgestattet.

Der Sandberg Distributor 3P GmbH hat das Grundportfolio von Sandberg lagernd in Deutschland. Seit Oktober sind die Produkte über autorisierte Fachhändler und Etailer wie Euronics.de verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

3P – Price Performance Products GmbH

Herr Markus Kiesel

Kurt-Lindner-Str. 8

99706 Sondershausen

Deutschland

fon ..: +49 3632 5420033

fax ..: +49 3632 5420035

web ..: http://www.3p.de

email : pr@3p.de

Der Sales-Added-Distributor 3P – Price Performance Products GmbH wurde aus dem Etailer OVT hervorgehend 2006 gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind seitdem die Distribution und der konzeptionelle Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Zusätzlich bietet 3P komplette Fulfillment Dienstleistungen (Abwicklung, Schnittstellen, Etailer-Anbindungen etc.) für in- und ausländische Lieferanten an. Aufgrund der starken Expansion über die Jahre entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedener Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt. Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Hersteller und Marken sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt. http://www.3p.de

