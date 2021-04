DER STAAT MOBBT AM BESTEN – Erinnerungen eines Mobbingopfers

Rea Wolff teilt in „DER STAAT MOBBT AM BESTEN“ ihre Geschichte, um anderen Mobbingopfern Mut zu machen und die Leser aufzuklären.

Rea Wolff wird Lehrerin und landet wie viele Babyboomer auf dem „Lehrerberg“. Ihre späte „Festanstellung“ mit Kleinkind führt unmittelbar in einen Mobbingstrudel, der schon viele andere Lehrer verschluckt hat. Kollegen und sogar die Chefin mobben nach Belieben und verteufeln Reas hochaktuelle Methoden. Doch Außenstehende begreifen die verstörenden Geschichten kaum. Zitate von Mobbingexperten klingen, als würden diese Reas Quälgeister persönlich kennen. Mobbing verursacht bis zu 2.000.000 Jobverluste und bis zu 2.000 Suizide im Jahr. Vor allem Lehrer sind besonders betroffen. In Deutschland gibt es kein Mobbing-Strafgesetz und der 95 % der Klagen werden verloren, Täter mobben ungestört weiter. In Reas Fall verduften Aussagen im Amt, im Urteil steht eine Verleumdung. Sie hat pure Galle im Mund und genug von einer Justiz, die Mobbingopfer nicht ernst nimmt.

Rea Wolff berichtet in ihrem Buch „DER STAAT MOBBT AM BESTEN“, wie sie chronisch krank wird und sich dazu entschloss, ihr Leben aufzuschreiben. Sie schreibt sich mit ihrem Buch einerseits ihre eigene Wut von der Seele, aber will durch ihre Geschichte auch aufklären und anderen Mobbingopfern zeigen, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine sind und sich nicht schämen sollten.

