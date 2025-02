Zerspanungslösungen von Seco neu bei HAHN+KOLB

Der Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferant HAHN+KOLB fungiert ab 1. Mai als offizieller Vertriebspartner für die hochwertigen Produkte und Lösungen des Zerspanungsspezialisten Seco.

Vertriebspartnerschaft

Zerspanungslösungen von Seco neu bei HAHN+KOLB

Ludwigsburg/Erkrath, 3. Februar 2025 – Anwender in der Metallbearbeitung profitieren dadurch von einer optimalen Werkzeugverfügbarkeit und weltweiter technischer Unterstützung.

Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt für beide Unternehmen: Seco, ein führender Hersteller von Präzisionswerkzeugen und -lösungen für die Metallbearbeitung, sowie HAHN+KOLB bündeln ihre Kräfte, um Zerspaner in Deutschland und in mehr als 14 Ländern rund um den Globus noch besser bedienen zu können. HAHN+KOLB wird die gesamte Produktpalette von Seco anbieten, einschließlich hochpräziser Fräs-, Dreh- und Bohrwerkzeuge sowie innovativer Lösungen für die Prozessoptimierung. Damit erweitert HAHN+KOLB sein umfassendes Zerspanungsangebot verschiedener Markenhersteller und den Eigenmarken ATORN und ORION um weitere 34.000 Premiumwerkzeuge. Anwender der Seco-Werkzeuge können sich außerdem auf eine höhere Verfügbarkeit, technische Unterstützung und einen erstklassigen Kundenservice freuen.

„Wir freuen uns, HAHN+KOLB als unseren neuen Vertriebspartner begrüßen zu dürfen“, sagt Anna Malycheva, Geschäftsführerin von Seco Deutschland. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Marktpräsenz zu stärken und unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten. HAHN+KOLB verfügt über ein exzellentes Vertriebsnetzwerk und umfassende Erfahrung in der Branche, was uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“

Steffen Vogl, Geschäftsführer von HAHN+KOLB, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Seco bedeutet für uns eine ideale Ergänzung für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Welt der Zerspanung. Die Premiumwerkzeuge von Seco stehen für Zuverlässigkeit und Präzision sowie hohe Innovationskraft. Diese ermöglichen uns eine deutliche Erweiterung von kundenorientierten Lösungen in den unterschiedlichsten Industriesegmenten.“

Über Seco Tools

In Fagersta, Schweden, gegründet und in mehr als 75 Ländern vertreten, ist Seco ein weltweit führender Anbieter von Zerspanungslösungen zum Fräsen mit Wendeplattensystemen und Vollhartmetallfräsern, zum Drehen, Bohren, Gewindeschneiden und -drehen sowie für Werkzeugsysteme. Seit fast 100 Jahren bietet Seco exzellente Lösungen für hochpräzise Bearbeitung und hochqualitative Ergebnisse im gesamten Zerspanungsprozess. Der Standort von Seco in Deutschland befindet sich in Erkrath bei Düsseldorf. Ein flächendeckendes Netz von hochqualifizierten Mitarbeitern für die technische Beratung und Vertriebspartnern bietet eine kundennahe Betreuung und regionalen Kundenservice vor Ort. Weitere Informationen zu innovativen Produkten, Service, Zerspanungswissen und -erfahrung von Seco für alle Branchen finden Sie unter www.secotools.com.

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Dabei achtet HAHN+KOLB auf Nachhaltigkeit im Unternehmen, in den Logistikprozessen und im Produktsortiment. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 900 Mitarbeiter weltweit.

