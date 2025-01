tesa Klebebänder neu bei HAHN+KOLB

HAHN+KOLB erweitert sein Sortiment mit den leistungsstarken Industrieklebebändern von tesa.

Ludwigsburg, 27. Januar 2025 – Rund 200 Produkte der Klebebandspezialisten bietet der Werkzeug- und Systemlieferant seit Kurzem direkt in seinem Onlineshop und Standardprogramm. Darunter auch die neue nachhaltige Alternative mit recycelten Materialanteilen.

Durch die Aufnahme der Qualitätsprodukte von tesa steigert HAHN+KOLB sein Angebot im Bereich Klebebänder und Zubehör. Doppelseitige Klebebänder für die sichere Montage sowie Gewebe-, Abdeck- und Packbänder ergänzen nun das Sortiment. Auch das neue tesa 60462 Duct Tape mit 67 Prozent recyceltem Material im Träger – rund 30 Prozent des Gesamtprodukts – kann jetzt über HAHN+KOLB bezogen werden. Als performancestarker Klebeband-Allrounder bietet es eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Gewebebändern. tesa entwickelt als multinationales Unternehmen seit 125 Jahren innovative Klebebänder und selbstklebende Produktlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Nachhaltigkeit und energieschonende Verfahren stehen dabei heute im Fokus.

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

