LevelUp bei HAHN+KOLB

Der Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferant HAHN+KOLB unterstützt mit zwei Wissenskampagnen Unternehmen beim Arbeitsschutz sowie bei der Automatisierung und Digitalisierung.

Die neue HK-Infothek fasst online alle Informationen zusammen. Ziel ist es, Betriebe zu sensibilisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Passend zum Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am 28. April startet HAHN+KOLB seine Informationskampagne zur Gesundheit am Arbeitsplatz. In unterschiedlichen Webinaren und Kundenveranstaltungen informieren die Experten von HAHN+KOLB in den kommenden Monaten zum Schutz von Mitarbeitenden über Gefahren und über die Anforderungen im Betrieb. Dazu zählt die Auswahl der richtigen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) genauso wie eine ergonomische Betriebseinrichtung. Richtig umgesetzt, sorgt diese nicht nur für einen dauerhaften Erhalt der Gesundheit, Motivation und Arbeitskraft der Mitarbeitenden, sondern steigert zugleich auch die Effizienz und Geschwindigkeit der Abläufe.

Automatisieren und digitalisieren – von Level zu Level

Einen zweiten Schwerpunkt legt HAHN+KOLB auf die Automatisierung und Digitalisierung in den Betrieben: Die Lösungen für Unternehmen zur Steigerung der Produktivität und der Maschinenlaufzeiten reichen von smarten digitalen Beschaffungsprozessen über Werkzeug-Ausgabesysteme bis hin zu Mehrfachspannsystemen, Cobots und Robotern. Was jedoch für das eigene Unternehmen passt, ist individuell. Hier sensibilisieren die Experten von HAHN+KOLB für die Vorteile und geben praktische Unterstützung beim stufenweisen Einstieg in digitale und automatisierte Lösungen.

HK-Infothek: Wissen auf Abruf

Das Angebot von HAHN+KOLB reicht von Kundenveranstaltungen und Technologietagen vor Ort über Webinare zu unterschiedlichen Aspekten des Arbeitsschutzes, der Digitalisierung und Automatisierung bis hin zu vertiefenden Informationen. Dazu zählen unter anderem diverse Whitepapers zum Thema Health+Safety wie auch der neu erschienene Leitfaden zum Einstieg in die Automatisierung und Digitalisierung. Gebündelt stellt HAHN+KOLB diese Informationen in der neuen HKInfothek auf Abruf zur Verfügung, neue Inhalte kommen laufend hinzu:

HK-Infothek | HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

(www.hahn-kolb.de/hk-infothek)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hahn + Kolb

Claudia Götz

Schlieffenstraße 40

71636 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 07141 4980

web ..: https://www.hahn-kolb.de/

email : presse@hahn-kolb.de

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Dabei achtet HAHN+KOLB auf Nachhaltigkeit im Unternehmen, in den Logistikprozessen und im Produktsortiment. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 900 Mitarbeiter weltweit.

Pressekontakt:

Sympra GmbH

Christoph Miller

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : hk@sympra.de

