  • VorteilDirekt24 startet durch: Moderne Schutzbriefe für den Alltag

    VorteilDirekt24: Neue Plattform für Schutzbriefe und exklusive Mehrwertleistungen startet mit starkem Wachstumskurs

    Düsseldorf, Deutschland “ VorteilDirekt24 (www.vorteildirekt24.de) etabliert sich zunehmend als innovative Plattform für digitale Schutzbriefe und alltagsnahe Serviceleistungen. Das Unternehmen richtet sich an Verbraucher, die einfache, transparente und schnelle Lösungen für Notfall- und Alltagssituationen suchen. Mit klar strukturierten Leistungen, einer digitalen Abwicklung und einem kostenlosen Probemonat bietet VorteilDirekt24 ein modernes Produktmodell, das sich deutlich vom klassischen Versicherungsmarkt abhebt.

    „Unser Anspruch ist es, Schutzbriefe zeitgemäß, digital und kundenfreundlich zu gestalten“, erklärt Onur Kanat, Geschäftsführer von VorteilDirekt24. „Wir möchten unseren Kunden echte Mehrwerte bieten – von schnellen Notfallservices bis hin zu zusätzlichen Vorteilsprogrammen, die den Alltag erleichtern. Transparenz und einfache Prozesse stehen für uns im Mittelpunkt.“

    Die Plattform wächst kontinuierlich und verzeichnet bereits mehrere tausend Neukunden pro Monat, was den steigenden Bedarf an flexiblen Schutzbriefprodukten bestätigt. Besonders positiv hervorzuheben sind die intuitive Online-Abwicklung, die klare Leistungsübersicht sowie die gute Erreichbarkeit des Kundenservices. Kunden können Schutzbriefprodukte wie Haushalts-, Schlüssel- oder Portemonnaieschutz ganz einfach online aktivieren und sofort nutzen.

    „Unser Ziel ist es, einer der führenden Anbieter im Bereich digitaler Schutzbriefmodelle in Deutschland zu werden“, so Onur Kanat weiter. „Wir werden unser Angebot stetig ausbauen und zusätzliche digitale Mehrwertleistungen integrieren, die unseren Kunden noch mehr Sicherheit und Komfort bieten.“

    Über VorteilDirekt24

    VorteilDirekt24 bietet moderne Schutzbriefprodukte und Serviceleistungen, die Kunden im Alltag unterstützen. Das Unternehmen setzt auf digitale Prozesse, klare Strukturen und hohe Kundenzufriedenheit. Geschäftsführer Onur Kanat führt die Plattform mit Fokus auf Innovation, Wachstum und eine serviceorientierte Ausrichtung.

    Weitere Informationen:
    www.vorteildirekt24.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Netnext GmbH
    Onur kanat
    grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 01734148332
    web ..: http://www.vorteildirekt24.de
    email : info@netnext.de

    Pressekontakt:

    Netnext GmbH
    Onur kanat
    grafenberger Allee 277-287
    40237 Düsseldorf

    fon ..: 01734148332
    web ..: http://www.vorteildirekt24.de
    email : info@netnext.de


