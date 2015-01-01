Rechtsanwalt in Oldenburg – Verkehrs- und Strafrecht unter einem Dach

Fach- & Rechtsanwalt Fabian Conrad aus Oldenburg: Kompetente Vertretung in Verkehrs- und Strafrecht – individuell, erfahren und nah an den Mandanten.

Kollisionen im Verkehrswesen sind keine Seltenheit, allein in Deutschland kam es 2022 zu mehr als 2 Millionen polizeilich registrierten Unfällen, oft mit Personenschaden. Bei den Betroffenen sitzt der Schock zunächst tief und sie wissen nicht, wie sie sich am besten verhalten sollen. In solchen Fällen sorgen Rechtsanwälte im Bereich Verkehrsrecht für Ruhe und Sicherheit. Sie werden nicht nur bei Unfällen tätig, sondern kümmern sich auch um andere Ordnungswidrigkeiten wie lange Fahrverbote, Führerscheinentzug, hohe Geldstrafen oder Trunkenheitsfahrten. Mit Hilfe eines kompetenten Anwalts können Schäden minimiert, effektive Verteidigungsstrategien entwickelt und die Ansprüche der Betroffenen besser durchgesetzt werden.

Einer dieser Anwälte ist Fabian Conrad, der seit mehreren Jahren als Fachanwalt für Strafrecht und Rechtsanwalt für Verkehrsrecht in Oldenburg und Umgebung tätig ist. In seiner Kanzlei wird die realistische Einschätzung der Situation und die aktive Zusammenarbeit mit den Mandanten von Anfang bis Ende der Gerichtsverhandlung groß geschrieben. Das Team der Kanzlei besteht neben Fabian Conrad auch aus der Rechtsanwaltsfachangestellten Shari Sam-Sin und der Bürokauffrau Rita Ria Hibbeler. Die Kanzlei verfügt über ein Netzwerk aus mehreren erfahrenen Partnern, die Fälle aus anderen Perspektiven betrachten und zur fachlichen Beratung beitragen.

Fabian Conrad hat sich auf die Bereiche Strafrecht und Verkehrsrecht spezialisiert. Im Bereich Strafrecht vertritt er sowohl Erwachsene als auch Jugendliche, die mit einem Strafverfahren konfrontiert wurden. Dem Rechtsanwalt aus Oldenburg ist vor allem die kontinuierliche Begleitung vom ersten Gespräch bis zur Hauptverhandlung wichtig. Bereits vor den Vernehmungen werden Betroffene unterstützt, da selbst Aussagen bei der Polizei Teil des Gerichtsverfahrens sind. Nach der detaillierten Prüfung aller Ermittlungsakten stellt Fabian Conrad eine individuelle Verteidigungsstrategie zusammen. Durch die jahrelange praktische Erfahrung weiß das Team der Kanzlei, dass kein Fall dem anderen gleicht und unterschiedlich bearbeitet werden muss.

Im Bereich Verkehrsrecht setzt sich Fabian Conrad für Fälle wie Unfallregulierungen, Bußgelder und Fahrverbote ein. Dabei vertritt er die Betroffenen nicht nur vor Gericht, sondern hilft auch bei Verhandlungen mit den Versicherungen und beim Durchsetzen oder der Abwehr von Schadensersatzforderungen. Dem Rechtsanwalt ist bewusst, wie verheerend ein Entzug der Fahrerlaubnis vor allem für Berufstätige ist und engagiert sich für eine schnelle und erfolgreiche Lösung des Problems.

Die Mandanten der Kanzlei schätzen die intensive Beratung und die kompetente Darstellung der Rechtslage durch Fabian Conrad und sein Team. Sie fühlten sich besonders gut aufgehoben, da der Rechtsanwalt für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung stand und jeder Fall gesondert behandelt wurde. Für eine zuverlässige Vertretung in allen straf- und verkehrsrechtlichen Angelegenheiten steht die Kanzlei in Oldenburg Betroffenen gerne zur Seite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fabian Conrad Rechtsanwalt

Herr Fabian Conrad

Bloherfelder Straße 129

26129 Oldenburg

Deutschland

fon ..: 0441-57058248

web ..: https://www.fc-rechtsanwalt.de/

email : mail@fc-rechtsanwalt.de

Pressekontakt:

Fabian Conrad Rechtsanwalt

Herr Fabian Conrad

Bloherfelder Straße 129

26129 Oldenburg

fon ..: 0441-57058248

web ..: https://www.fc-rechtsanwalt.de/

email : mail@fc-rechtsanwalt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lunchbox statt Restaurant: Warum Brotdosen derzeit ein echtes Comeback erleben Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage versetzt „Kupferbullen“ in den Galopp!