Lunchbox statt Restaurant: Warum Brotdosen derzeit ein echtes Comeback erleben

In Zeiten, in denen steigende Restaurantpreise viele Arbeitnehmer dazu bewegen, seltener auswärts zu essen, erlebt die Lunchbox ein Comeback.

In Deutschland zeigt sich aktuell ein klarer Trend hin zur Selbstversorgung: Immer mehr arbeitende Menschen verzichten wegen steigender Preise vermehrt auf das sonst übliche Mittagessen im Restaurant – und setzen stattdessen auf Brotdosen und Lunchboxen für unterwegs oder Zuhause. Laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts GfK gaben 52 % der Befragten an, wegen gestiegener Preise seltener auswärts essen zu gehen.

Parallel zeigen Marktanalysen für 2025, dass ein signifikanter Teil der deutschen Bevölkerung plant, künftig mehr zuhause zu kochen oder Essen mitzunehmen – und damit der Nachfrage nach praktischen, robusten und nachhaltigen Lunchlösungen für Berufstätige neue Bedeutung zukommt.

Vor diesem Hintergrund präsentiert ADV PAX ein durchdachtes Sortiment an Lunchboxen und Brotdosen – ideal für Alltag, Schule, Büro oder Freizeit. Die Auswahl reicht von kompakten Mini-Boxen bis zu großzügigen Edelstahl-Modellen mit cleverer Aufteilung.

Diese Lunchboxen ermöglichen es, gesunde, selbst zubereitete Mahlzeiten mitzuführen und damit Geld zu sparen – eine attraktive Option für Verbraucherinnen und Verbraucher, die bewusst und kosteneffizient essen möchten.

Besonders in wirtschaftlich angespannten Zeiten gewinnen solche Alltagslösungen an Bedeutung: Die Kombination aus Preisbewusstsein, Flexibilität und Nachhaltigkeit spricht zugleich Gesundheits- und Umweltaspekte an. Damit richtet sich das Sortiment von ADV PAX an alle, die Wert auf Alltagstauglichkeit, Komfort und Kostenkontrolle legen.

ADV PAX steht für praktische, qualitativ hochwertige und zugleich preisbewusste Lösungen für den Alltag. Mit einem sorgfältig kuratierten Sortiment an Lunchboxen und Brotdosen unterstützt das Unternehmen Menschen dabei, ihren Alltag – im Büro, in der Schule, in der Freizeit oder unterwegs – unkompliziert und nachhaltig zu gestalten.

Alle Brotdosen bei ADV PAX

Wir fertigen ihre individuelle Dose

Ab einer Auflage von 2.000 Stück produzieren wir für Sie maßgefertigt individuelle Dosen für Ihre Produkte. Bedruckt und mit passendem Inlay. Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

