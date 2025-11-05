Weihnachtszeit erleben: Backen, Weihnachtsdosen füllen und den Christbaum schmücken

Weihnachtsdosen mit Deckel schützen Plätzchen vor Luft und Feuchtigkeit, bewahren ihr Aroma und sehen dabei festlich aus. Neue Plätzchendosen von ADV PAX Lutec

Mit dem ersten Advent beginnt die wohl gemütlichste Zeit des Jahres.

In vielen Küchen wird Teig geknetet, ausgestochen und gebacken. Plätzchen, Lebkuchen und andere Süßigkeiten gehören für Kinder und Erwachsene gleichermaßen zur Adventszeit dazu. Wenn der Duft von Vanille, Zimt und Schokolade durch das Haus zieht, beginnt für viele die echte Weihnachtsstimmung.

Damit die selbstgebackenen Köstlichkeiten frisch und knusprig bleiben, landen sie traditionell in Weihnachtskeksdosen aus Metall. Weihnachtsdosen mit Deckel schützen Plätzchen vor Luft und Feuchtigkeit, bewahren ihr Aroma und sehen dabei festlich aus. Besonders beliebt sind Weihnachtskeksdosen-Sets aus Metall, klassische Plätzchendosen und Lebkuchendosen, aber auch außergewöhnliche Sonderformen wie Rentier, Schneemann, Nikolaus, Pulloverform, Bär oder Tannenbaum. Viele Modelle werden zusätzlich als Spieluhrdose angeboten: Beim Öffnen erklingt eine Melodie – ein nostalgischer Moment, der gerade bei Kindern für Freude sorgt.

Diese Dosen werden nicht nur zur Aufbewahrung genutzt, sondern oft verschenkt. Gefüllt mit Plätzchen, Pralinen oder kleinen Aufmerksamkeiten sind sie eine liebevolle Geschenkidee für Familie, Freunde, Nachbarn, Kunden oder Kollegen. Da Blechdosen stabil und wiederverwendbar sind, dienen sie auch im nächsten Jahr erneut als Weihnachtsdekoration, Aufbewahrung oder Sammelbox. So verbinden Weihnachtsdosen praktische Funktion, Nachhaltigkeit und dekorative Gestaltung.

Die Adventszeit hat viele Traditionen. Ein wichtiger Tag ist der Nikolausabend am 6. Dezember. Kinder stellen ihre Schuhe vor die Tür und hoffen auf kleine Geschenke oder Süßigkeiten. Oft landen genau hier die ersten Plätzchen aus der Weihnachtsdose. Danach steigt die Vorfreude auf das große Fest. Städte, Geschäfte und Häuser funkeln im Licht von Lichterketten, Fensterschmuck und Adventskränzen. Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein, Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Geschenkideen. Viele Familien widmen sich außerdem dem Schmücken des Weihnachtsbaumes.

Der Christbaum gehört zu den bekanntesten Weihnachtssymbolen. Weihnachtskugeln, Christbaumanhänger, Baumschmuck aus Metall oder Holz, Figuren und Sterne bringen den Baum zum Leuchten. Manche schmücken ihn traditionell in Rot und Gold, andere modern in Weiß, Natur oder Pastell. Immer beliebter wird auch dekorativer Baumschmuck in Form kleiner Dosen oder Mini-Süßigkeitenbehälter, die kleine Überraschungen verbergen. Wenn der Baum fertig geschmückt ist und die Weihnachtskeksdose daneben steht, ist die Vorfreude perfekt.

Am Heiligabend kommt schließlich die ganze Familie zusammen. Es gibt festliches Essen, Musik, Bescherung und gemeinsame Zeit. Viele Familien haben eigene Rituale: Weihnachtsfilme, Lieder, Geschichten oder der Besuch des Weihnachtsmanns oder Christkindes. Plätzchen und Lebkuchen aus der Blechdose gehören fast immer dazu, entweder auf dem Tisch, als Geschenk oder als kleine Aufmerksamkeit für Gäste.

Auch Firmen und Vereine nutzen Weihnachtsdosen für Kundengeschenke, Mitarbeiterpräsente oder saisonale Aktionen. Eine schöne Dose gefüllt mit Gebäck, Tee, Pralinen oder Werbegeschenken bleibt im Gedächtnis und kann lange weiterverwendet werden. Dadurch werden Weihnachtsdosen zu nachhaltigen Geschenkverpackungen, die nicht weggeworfen, sondern aufbewahrt und jedes Jahr wieder genutzt werden.

Weihnachtskeksdosen und Lebkuchendosen aus Metall sind damit mehr als nur Behälter. Sie verbinden Tradition, Praktikabilität und liebevolle Gestaltung. Ob als Plätzchendose, Keksdose mit Deckel, Blechdose in Sonderform, Pulloverdose, Tannenbaumdose oder Spieluhr – sie sind ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Sie schützen Gebäck, verschönern das Zuhause und machen Geschenke besonders.

Wer Plätzchen backt, Weihnachtsdosen füllt, den Weihnachtsbaum schmückt und gemeinsam Zeit mit Familie oder Freunden verbringt, erlebt genau das, was Weihnachten ausmacht: Wärme, Tradition, Genuss und kleine Momente, die in Erinnerung bleiben.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen und Kaffeemühlen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brillenetuis, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Dosen mit Logo, Flache Dosen, Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schatztruhen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Strandaschenbecher (Taschenaschenbecher) Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Windlichter und Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

