Neuerscheinung: Macarons backen – Das umfangreiche Backbuch rund um Macaron-Rezepte

Macarons backen leicht gemacht: Mit dem neuen umfangreichen Backbuch zum Thema „Macaron-Rezepte“ von Rezepte-Freaks können Sie das französische Trendgebäck ganz einfach selbst herstellen.

Macarons sind verführerische kleine Köstlichkeiten mit einer einzigartigen Konsistenz. Sie bestehen aus mehreren Schichten, sind außen knackig und haben innen ein schön cremig weiches Herz. Einfach nur traumhaft lecker.

Außerdem ist dieses französische Gebäck aktuell der absolute Trend in der Backwelt!

Macarons selbst herzustellen, kann für Hobbybäcker allerdings eine echte Herausforderung sein: Nicht umsonst wird das Macaron oft als „Diva unter den Keksen“ bezeichnet.

Hier soll das neue Rezeptbuch von Rezepte-Freaks helfen:

In diesem umfangreichen Backbuch finden sowohl Anfänger in der Macaron-Bäckerei, als auch Fortgeschrittene viele tolle Rezepte von klassischen Macarons über nussige, fruchtige und alkoholhaltige, bis hin zu ganz ausgefallenen Macaron-Rezepten und Macarons in besonderen Formen.

Aber nicht nur das, dieses Buch vermittelt auch ausführlich die Grundlagen der Macaron-Herstellung und verrät viele Tipps & Tricks, damit die kleinen Köstlichkeiten sicher gelingen: Von verschiedenen Herstellungsmethoden für Macaron-Schalen (auch vegan und nussfrei), über benötigtes Zubehör, allgemeine Tipps zur Herstellung, typische Fehlerquellen bis hin zu Tipps zur Aufbewahrung & Haltbarkeit.

Außerdem finden Sie in diesem Backbuch tolle Ideen und Anregungen für Macarons zu verschiedenen Anlässen wie Ostern, Halloween, Weihnachten und Neujahr – einschließlich Vorlagen als Schablonen zum Ausdrucken für die einfache Macaron-Herstellung zu Hause.

Buchdetails:

„Macarons backen – Das umfangreiche Backbuch rund um Macaron-Rezepte“ von Rezepte-Freaks

ASIN: ?B0BCNX8VNQ

ISBN-13: 979-8849580784

Sprache: ?Deutsch

Kindle Edition: 225 Seiten / Preis: 5,99 EUR

Printversion: 106 Seiten / Preis: 12,95 EUR

Rezeptbuch auf Amazon ansehen

Weitere Informationen zum Backbuch finden Sie hier: Macaron-Backbuch von Rezepte-Freaks

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rezepte-Freaks.de

Frau Christina Williger

Schefflenzer Str. 38

68259 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621-45189982

web ..: https://rezepte-freaks.de/

email : kontakt@rezepte-freaks.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Rezepte-Freaks.de

Frau Christina Williger

Schefflenzer Str. 38

68259 Mannheim

fon ..: 0621-45189982

web ..: https://rezepte-freaks.de/

email : kontakt@rezepte-freaks.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zoom-Infos Auslandsjahr 2023: Noch wenige Schulplätze frei ab Januar in Kanada, Australien und Neuseeland