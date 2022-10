Zur wohlgeformten, perfekten Brust mit Schönheitschirurg Dr. Christian Wolf

Wolfs Methoden für eine schöne und wohlgeformte Brust: schonend und schmerzarm. Am selben Tag der Operation nach Hause gehen, keine Drainagen und Narbensparend.

Mit modernsten Operationstechniken zum perfekten Ergebnis: An den Standorten München und Mallorca, Wien und Salzburg bietet Dr. Christian Wolf ein breites Spektrum an unterschiedlichen Methoden für eine schöne Brust an. „Das trägt in hohem Maße zu persönlicher Zufriedenheit und gesteigertem Selbstbewusstsein bei“, weiß der Mediziner. Sind Implantate die geeignete Wahl, so passt man Größe und Form der Brust auf die individuellen Körperproportionen an, damit ein natürliches Aussehen gewährleistet ist.

Besonders schmerzarm ist die Muskelkappentechnik (Muscle-Cap Technique). „Dabei wird der Brustmuskel behutsam gespalten und dann das Implantat platziert. Der Muskel wird nicht durchtrennt, daher ist das schmerzarmer“, erklärt Wolf die Erfolgsmethode. Diese zeichnet sich durch eine hohe Patientenzufriedenheit aus. Praktisch auch die Tatsache, dass keine Drainagen erforderlich sind. Die Patientinnen gehen im Regelfall am selben Tag des Eingriffs nach Hause. Das Ergebnis ist lang haltend und lässt sich sehen: „Diese Brustvergrößerungsmethode sorgt für einen besonders schönen, natürlichen Übergang zum Dekolleté und eignet sich auch für sehr schlanke Frauen,“ so Christian Wolf.

Ebenso schonend und als tagesklinischer Eingriff durchführbar ist die Short Scar Mastopexie. „Ich setze diese Methode bei Patientinnen ein, die eine Reduktion oder Straffungen ihrer Brüste möchten. Bei der Straffung wird eine schöne neue Positionierung durchgeführt und bei der Reduktion eben das Gewicht reduziert. Meist legt man hier keine Drainagen an“, so der Experte.

Für beide Methoden gilt: In den ersten Tagen nach dem Eingriff Anstrengungen vermeiden und Kompressionswäsche zur Sicherung der Formstabilität tragen. Bei den darauffolgenden Nachsorgeterminen kontrolliert Wolf den Heilungsverlauf und prüft das Ergebnis.

Eigenfett für die Brust

Verbesserungen, Verschönerungen und Vergrößerungen lassen sich auch durch Injektionen von Füllmaterialien wie körpereigenem Fett erzielen. Hier ist vorab zu klären, ob diese Art möglich ist, denn diese Methode eignet sich nicht für jede Frau. Der Körper sollte über ausreichend Fettdepots verfügen und bestimmte medizinische Voraussetzungen erfüllen. „Ich bin erst zufrieden, wenn auch meine Patientinnen zufrieden sind“, lautet Christian Wolfs Credo.

Premium-Implantate

Bei der Auswahl der Implantate setzt Dr. Christian Wolf ausschließlich auf höchste Qualität: „Ich verwende ausschließlich Produkte von Premium-Herstellern, bei denen die richtige Verarbeitung des Gels garantiert ist.“ Die Implantat-Größe passt er an die natürlichen Proportionen an: „Das Ziel ist ein harmonisches Aussehen, bei dem die Brust optimal zu Geltung kommt.“

Brustverkleinerung und Bruststraffung

Brustverkleinerungen führt man zum Beispiel bei Rückenschmerzen, einschneidenden BH-Trägern, eigenem Unwohlsein oder sich nicht wohlfühlen durch. „Ein chirurgischer Eingriff sorgt hier für mehr Lebensqualität“, weiß Wolf.

Oftmals geht die Brustverkleinerung mit einer Bruststraffung sowie der Verlagerung der Brustwarzen einher. „So kann ich eine symmetrische, gleichmäßige Form erzeugen“, erklärt Wolf. Bei all seinen Methoden achtet er auf ein Minimum an Narben sowie möglichst sanfte Techniken, die für schnellen Heilungsverlauf sorgen.

Dr. med. univ. Christian Wolf, Executive MBA

Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Praxis München: Airport Business Center, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos

Tel: +49 1520 346 0727

Mail: info@muenchen-plastischerchirurg.de

Wesbite: www.muenchen-plastischerchirurg.de

Dr. Christian Wolf – Expertise

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums der Humanmedizin in Innsbruck war der gebürtige Bayer Christian Wolf in unterschiedlichen Kliniken tätig. In den Abteilungen für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie sammelte er vielfältige Erfahrungen. Dass darauf die entsprechende Facharztausbildung folgte, stand für den Mediziner immer schon fest: „Schon in jungen Jahren wollte ich diesen Beruf ergreifen. Auf diesem Gebiet kann ich Menschen helfen. Manchmal sind es nur kleinere Eingriffe, die Großes bewirken, nämlich mehr Lebensqualität für den Betroffenen.“ Weitere wertvolle Erfahrungen sammelte er im Rahmen von Hospitationen bei namhaften Experten in Deutschland und Österreich. Mit seinen zahlreichen Mentoren verbindet ihn gemeinsame Zusammenarbeit und Freundschaft.

Christian Wolfs Patienten schätzen seine Expertise und auch das Gefühl der Sicherheit. Dafür sorgen die ausführlichen Beratungsgespräche und Erklärungen, für die sich der Arzt viel Zeit nimmt. „Ich stelle stets sicher, dass meine Patienten und Patientinnen über alle Aspekte der Behandlung aufgeklärt sind und ihre Vorstellungen gut umgesetzt werden. Angefangen vom Erstgespräch mit einer eingehenden Beratung bis hin zu den Voruntersuchungen und zur individuellen Operationsplanung, dem Eingriff an sich und auch der fürsorglichen Nachbehandlung.“ Dr. Christian Wolf und seine kompetenten Mitarbeiter sind jederzeit als zuverlässige Ansprechpartner präsent.

