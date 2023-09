Neue Weihnachtsdosen bei ADV Pax Lutec – jetzt Rabatt nutzen

Der Dosenspezialist ADV Pax hat neue Weihnachtsbaumkugeln im Sortiment. Und 5% Rabatt auf alles bis zum 8. Oktober.

Der Dosenspezialist aus Dettingen entwickelt jedes Jahr neue dosen für den weltweit größten Dosen-Onlineshop. Durch Kreativität und einer tollen Marketingabteilung schafft es der Dosenprofi immer wieder, seine Kunden zu begeistern!

Als Hersteller für Blechdosen sind wir stolz darauf, Ihnen hochwertige und nachhaltige Weihnachtsverpackungen anzubieten.

Dieses Jahr neu im Sortiment sind unter anderem wieder tolle Weihnachtsdosen für die kommende Saison.

In der Weihnachtszeit erfreuen sich traditionelle Lebkuchen und Christstollen großer Beliebtheit, und unsere Lebkuchen Metalldosen sind die ideale Lösung, um diese Köstlichkeiten stilvoll zu präsentieren und frisch zu halten. Diese Dosen sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend gestaltet, um die festliche Atmosphäre zu unterstreichen.

ADV PAX Lutec bietet zu ihrem klassischen Weihnachtsbaum in grün nun auch einen roten Weihnachtsbaum – den Weihnachtsbaum RED (Artikel 7071). Das besondere hier: der Deckel ist mit einer Pailletten Schicht beklebt! Sowas gibt es noch nicht auf dem Markt- der Dosenspezialist ist hier mal wieder Marktführer! Diese tolle und einzigartige Dose gibt es bereits ab einer Verpackungseinheit mit zwölf Stück zu erwerben! Und das schöne dabei ist: all unsere Dosen sind auch noch lebensmittelecht! Somit kann man beispielsweise Pralinen, losen Tee oder andere Köstlichkeiten direkt in die Dose befüllen. Es gibt auch eine dritte Weihnachtsbaum-Dose: der Weihnachtsbaum classic. Diese ist durch den schimmernden goldenen Schutzlack ein voller Eye-Catcher, da die Sterne besonders funkeln.

Ganz toll und im Trend dieses Jahr ist der neue Baumschmuck aus Blech, den der Dosenprofi anbietet. Dieser gibt es als Herzform, als Sternform oder die klassischen Kugeln. Da Nachhaltigkeit als Verpackung ein immer wichtigerer Aspekt wird, eignen sich diese Dose als tolle Zweitnutzung! Der Kunde kann seine Produkte in die Verpackung einfüllen, der Endverbraucher kauft die Produkte mit Inhalt. Wenn der Inhalt leer ist, wird die Verpackung nicht weggeschmissen, sondern als Baumschmuck für den Weihnachtsbaum benutzt oder als Dekorationsartikel. Somit hat man einen tollen Zweitnutzen und der Endverbraucher wird immer an das Produkt hierdurch erinnert. Die tollen Dosen aus Blech gibt es auch bereits ab nur 12 Stück!

Unsere Weißblechdosen eignen sich perfekt für Weihnachtskugeln und anderen Baumschmuck. Sie sind nicht nur dekorativ, sondern auch umweltfreundlich. Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit, und daher sind unsere Dosen auch nachhaltig gestaltet. Sie können sie als nachhaltigen Baumschmuck wiederverwenden

Zu der klassischen Sterndose in Gold gibt es nun auch noch eine kleinere Version – der Stern klein (Artikel 7037). Somit kann man auch toll mit zwei Sets arbeiten: einen großen und einen kleinen Stern. Die Dosen sind ideal für Pralinen, Schokolade, Weihnachtsartikel oder auch generell ganzjährig einzusetzen.

Bereits letztes Jahr haben wir unsere neuen Dosen „Schneemann“, „Weihnachtsmann“ und „Nussknacker“ in das Sofortlieferprogramm eingeführt. Der Deckel der Dosen, die als Hut dienen, sehen sehr stylisch aus und verleihen Ihrem Produkt das gewisse Etwas. Neu dieses Jahr dazu gekommen ist unser Nikolaus klein (Artikel 7076). Hier kann man eine geringere Menge an Produkt einfüllen und hat weiterhin eine tolle, weihnachtliche Verpackung, die man als Zweitnutzen als wunderschöne Dekoration nutzen kann!

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit des Weihnachtsmanns, des Nussknackers und des Schneemanns. Unsere Weißblechdosen sind perfekt geeignet, um diese festlichen Figuren stilvoll zu präsentieren. Diese Dosen verleihen Ihrem Weihnachtsdekor das gewisse Etwas und sind gleichzeitig umweltfreundlich und wiederverwendbar.

Auch haben wir letztes Jahr die schöne Dose „Santa rechteck klein“ auf den Markt gebracht. Das besondere an der Dose ist, dass auf dem Deckel ein echter Filz ist! Auch diese Dose ist selbstverständlich lebensmittelecht. Die Dose ist gut nutzbar für beispielsweise Plätzchen und Gebäck. Außerdem sieht sie sowohl nostalgisch als auch modern aus. Um noch mehr Gebäck und andere Leckereien in eine Dose zu befüllen, haben wir für dieses Jahr die neue Dose „Santa rechteck groß“ entwickelt (Artikel 7015).

Unser Sortiment umfasst nicht nur Weihnachtsdosen, sondern auch große Metalltruhen, große Keksdosen, rechteckige Pralinendosen und runde Lebkuchendosen. Diese Dosen bieten ausreichend Platz für all Ihre festlichen Leckereien und sind ideal für Geschenke und Aufbewahrung.

Der Dosenprofi steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Weihnachtsdosen sind direkt ab Lager erhältlich, und wir bieten einen schnellen Service, damit Sie Ihre Weihnachtsvorbereitungen stressfrei genießen können.

Wir laden Sie herzlich ein, unsere vielfältige Auswahl an Weihnachtsdosen zu entdecken und die festliche Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Feiern Sie Weihnachten mit Stil und Nachhaltigkeit, indem Sie auf unsere hochwertigen Weihnachtsverpackungen setzen.

Bestücken Sie sich jetzt mit unseren neuen Weihnachtsdosen oder greifen Sie auf unsere klassischen Lebkuchendosen zurück. Der Dosenprofi ADV PAX Lutec GmbH hat für jede Art von Produkt die passende und perfekte Verpackungslösung ganz nach dem Motto: Perfekt Verpackt!

Unsere Dosen gibt es bereits ab einer Verpackungseinheit unter www.adv-dosenshop.com

Gerne beraten wir Sie auch – rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine E-Mail.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Link zur Original-Pressemeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/neue-weihnachtsdosen-25-09-2023.html

Jetzt Weihnachtsbaumschmuck sichern – 5% Rabatt auf alles!

wir möchten Ihnen eine besondere Freude bereiten. Ab sofort bis zum 8. Oktober 2023 erhalten Sie bei jedem Einkauf in unserem Shop auf www.adv-dosenshop.com einen großzügigen Rabatt von 5 % auf alle unsere Produkte!

>> JETZT 5 % SICHERN UND GLEICH ONLINE SHOPPEN!

Angebotsdetails:

o Gültigkeitszeitraum: Das Angebot gilt ab sofort bis zum 8. Oktober 2023.

o Wie Sie den Rabatt erhalten: Der Rabatt wird automatisch auf alle Produkte angewendet, wenn Sie Ihren Einkauf auf unserer Website tätigen.

o Entdecken Sie unsere neuen Produkte: Besuchen Sie unseren brandneuen Katalog mit aufregenden Themen für die Feiertage, darunter:

? Nachhaltige Weihnachtskugeln

? Neuer Tannenbaum, von Hand mit echten Pailletten geschmückt

? Eine neue Kaffeelinie mit French Pressen und exklusiven Kaffeemühlen

? Erweitertes Sortiment an Gewürzmühlen

? Exklusive, wunderschön bedruckte Teedosen

? Neue Seifendosen aus Aluminium

? Einzigartige Lunchboxen

All diese Produkte sind sofort ab Lager verfügbar und warten darauf, Ihr Zuhause zu verschönern tolle Geschenke für Ihre Lieben zu sein.

Besuchen Sie unsere Website unter www.adv-dosenshop.com, um Ihre Bestellung aufzugeben. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Wünsche zu erfüllen.

Wenn Sie Interesse an individuell gestalteten Dosen ab 2.000 Stück haben, sind wir auch gerne bereit, Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen. Kontaktieren Sie einfach unser Team für weitere Informationen.

Weihnachtsdosen als Verpackung – die Weihnachtsdose ist optimal für weihnachtliche Produkte

Alle Jahre wieder! Weihnachten naht und wie jedes Jahr stehen vielleicht auch Sie wieder einmal vor der Frage, was Sie Ihren Lieben unter den Weihnachtsbaum legen sollen. Doch an Weihnachten geht es nicht nur darum, was Sie Ihren Lieben schenken, sondern auch darum, wie Sie es schenken. Denn neben der klassischen Geschenkverpackung gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Ihre Gaben ansprechend zu verpacken. Warum versuchen Sie es also dieses Jahr nicht einmal mit hochwertigen Weihnachtsdosen, also Dosen zu Weihnachten? Denn eine Dose als Verpackung fürs Weihnachtsgeschenk bietet eine Vielzahl von Vorteilen:

Weihnachtsdosen oder Geschenkpapier?

Warum sollten Sie Ihre Geschenke in Weihnachtsdosen, also eine Art von Metalldosen verpacken? Für viele Geschenkideen eignet sich Geschenkpapier nicht. Anstatt Ihre Geschenke wie jedes Jahr mühsam und zeitraubend in Geschenkpapier einzuwickeln, schenken Sie dieses Jahr doch Ihr Geschenk in einer Weihnachtsdose. So können Sie gerade kleine Geschenke wie Pralinen, Plätzchen, Geld oder ein anderes Kleinod stilvoll verpacken ohne alles zeitraubend einzeln in Geschenkpapier einwickeln zu müssen, welches dann am Ende sowieso zerrissen wird und im Müll landet. Die feste und stabile Form der Weihnachtsdose schützt Ihr Geschenk beim Transport vor Schaden. Außerdem ist eine Dose als Verpackung für Ihr Geschenk viel umweltfreundlicher als Geschenkpapier, denn sie produziert keinen Verpackungsmüll, da die Dose nach Weihnachten einfach als Behältnis für andere Dinge verwendet werden kann. Der oder die Beschenkte kann danach einfach Kaffee, Tee, Gewürze oder Kleingeld in der Weihnachtsdose aufbewahren oder sie einfach als dekoratives Element im Haus weiter verwenden. Egal ob es um ein Weihnachtsgeschenk für Freunde oder Verwandte geht, oder ob Sie Ihren Kunden zu Weihnachten eine Freude machen wollen: Eine Weihnachtsdose als Verpackung ist eine kreative Abwechslung zum typischen Geschenkpapier-Einerlei.

Alle Weihnachtsdosen bei adv-dosenshop.com unter https://www.adv-dosenshop.com/themen/weihnachtsdosen.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de/pressemitteilung/neue-weihnachtsdosen-bei-adv-pax-lutec-jetzt-rabatt-nutzen

email : info@da-agency.de

