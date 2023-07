Neue Gewürzmühlen beim Dosenprofi ADV PAX Lutec

Individuelle, hochwertige Gewürzmühlen, Salz- und Pfeffermühlen für Gewerbekunden direkt ab Werk des Dosenherstellers ADV PAX Lutec.

Die Salz- und Pfeffermühlen des Premium Verpackungsherstellers ADV PAX Lutec sind aus verschiedenen Materialien. Die Gewürzmühlen gibt es als Glasbehälter mit Kunststoff oder Edelstahl, aus Akazienholz und Gummibaum – bei www.adv-dosenshop.com finden Sie für alle Kräuter und Gewürze die passende Gewürzmühle mit Keramikmahlwerk.

Die Mühlen vom Verpackungsspezialist für Salz und Pfeffer können mit feinem oder grobem Mahlwerk justiert werden.

Der besondere Teil der Salz- und Pfeffermühle ist deren Mahlwerk. Die Mahlwerke für die Gewürzmühlen von ADV PAX Lutec sind aus Keramik oder als Stahlmahlwerk zu finden. Die Mühlen sind faszinierend und langlebig in der Qualität. Bei den Glasgewürzmühlen ist eine Etikettierung problemlos möglich. Für einen intensiven Geschmack empfiehlt es sich, die Gewürze und Kräuter immer frisch zu mahlen.

In den Supermärkten werden oft Gewürzmühlen mit einem Kunststoffmahlwerk verkauft. Diese sind nicht langlebig und zudem meist umweltschädlich. Die Empfehlung ist klar beim Keramikmahlwerk, auch dadurch, dass diese nachfüllbar sind und somit für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein stehen.

Bei www.adv-dosenshop.com finden Sie klassische und moderne Gewürzmühlen, egal ob aus Holz oder Glas mit Edelstahl.

Salzmühlen und Pfeffermühlen sind in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Durch die innovativen Funktionen erleichtern diese beim Kochen das Handling. Die modernen Designs unserer Gewürzmühlen pimpen jedes Gewürz auf!

Die Gewürzmühlen sind nicht nur Küchenhelfer, sondern auch einzigartige Geschenkideen. Im Online Dosenshop www.adv-dosenshop.com können Sie die Gewürzmühlen direkt ab Lager kaufen. Die Mindestmenge ist eine Verpackungseinheit.

Alle Gewürzmühlen, Salz- und Pfeffermühlen im Online Dosenshop

Unter folgendem Link können bequem alle Gewürzmühlen, Salz- und Pfeffermühlen der Firma ADV PAX Lutec finden und durchstöbern:

https://www.adv-dosenshop.com/formen-6048/muehlen-und-geweurzglaeser.html

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen!

Link zur Original-Pressemeldung:https://www.adv-dosenshop.com/news/neue-gewuerzmuehlen-beim-dosenprofi-adv-pax-lutec-in-verschiedenen-formen-%E2%80%93-einzigartig-und-sehr-gut-04-07-2023.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Die Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark in Blechdosen.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

