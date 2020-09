Salzmühlen mit Himalayasalz als ideale Geschenkidee

Eine hochwertige Salzmühle mit Himalayasalz ist dekorativ und praktisch zugleich. Damit verschenkt man etwas, das immer gerne verwendet wird.

Geschenke stärken die Kundenbindung, bringen Mitarbeitern Wertschätzung entgegen und machen Freunden eine Freude. Vor allem Geschenke, die nicht dem üblichen Blumenstrauß oder dem in Masse hergestellten Werbeartikel entsprechen, sind sehr beliebt und bleiben dem Beschenkten lange im Gedächtnis.

Salzmühlen als Geschenk

Eine Salzmühle mit Himalayasalz ist so ein besonderes Geschenk. Sie kann täglich verwendet werden und bei jedem Griff zur Salzmühle erinnert man sich daran von wem man sie erhalten hat. Die Salz+Salz GmbH aus Wermatswil in der Schweiz bietet seinen Schweizer Kunden auch die Option die Salzmühlen mit personalisierten Etiketten zu versehen. So ist jedem auf den ersten Blick klar, wer das Geschenk gemacht hat.

Dabei kommt es dann auch darauf an, welche Qualität die Salzmühle hat. Eine hochwertige Salzmühle besitzt ein Mahlwerk aus langlebiger Keramik und der Korpus ist aus bruchsicherem Glas. Keramikmahlwerke verschleißen an den groben Salzstücken nicht so schnell wie eines aus Kunststoff. Zudem benötigt man nur wenig Kraft beim Mahlen, der Mahlgrad lässt sich sehr fein einstellen und das Speisesalz enthält kein Mahlwerkabrieb. Ein Korpus aus Glas hat den Vorteil, dass man ihn gut von Schmutz und Fett reinigen kann und die Salzmühle liegt gut in der Hand. Ist das Glas durchsichtig, kann man auch den Füllstand und die Salz Art gut erkennen, was sich speziell beim grobkörnigen Himalayasalz lohnt. Dieses ist in all seinen Ausführungen sehr dekorativ. Vom rosafarbenen Himalayasalz über das kristallklare Halitsalz bis zum schwarzen Kala Namak. Alle Himalayasalz Sorten haben spezielle Eigenschaften, welche die Salzmühlen zu einem ausgefallenen Geschenk machen.

Im gut sortierten Onlineshop der Salz+Salz GmbH erhält man einen Überblick auf:

https://www.salzsalz.ch/salzmuehlen/

Himalaya Salzgeschenke

Die Salz+Salz GmbH ist spezialisiert auf 100% naturreines Himalayasalz und achtet bei der Einfuhr seiner Himalaya Salzprodukte auch auf fairen Handel mit der Förderregion. Abgebaut wird es in der Salt Range in Pakistan zwischen Himalaya und Indus. Der mittlerweile eingebürgerte Begriff Himalayasalz ist somit eine Markenbezeichnung und keine wirkliche Herkunftsbezeichnung. Himalaya Steinsalz ist bereits lange vor dem Menschen entstanden. Daher ist es im Gegensatz zu Meersalz, frei von Verschmutzungen durch Mikroplastik, Schwermetalle, Rohöl und weitere menschlich verursachte Umweltschadstoffe. Zudem ist dieses Ursalz naturbelassen und nicht raffiniert, mit künstlichem Jodid versetzt oder mit Rieselhilfen gegen Verklumpung behandelt.

Das bekannteste Himalayasalz

hat auf Grund seines Eisenoxidgehalts eine rosa-orangene bis rötliche Färbung. Neben der Verwendung als Speisesalz und zum Verzehr von Nahrungsmitteln, als Grill- und Sushi-Platte, wird dieses Himalayasalz auch für Salzlampen und sogar als Salzziegel für den Bau von Salzwänden verwendet.

Halit-Salz

hat keinen Eisenoxidanteil und ist unter deutlich höherem Druck entstanden. Daher ist diese Himalayasalz Sorte kristallklar. Entstehung und Aussehen erinnern dabei an Diamanten, weshalb Halit-Salz gerne auch Königsalz bezeichnet wird.

Kala Namak

stammt aus Vulkan- bzw. Lavaminen und besitzt daher eine schwarze Farbe. Der natürliche Schwefelanteil macht dieses Salz nicht nur einzigartig sondern auch besonders aromatisch.

Ob Himalayasalz, Halit-Salz oder Kala Namak, alle drei Sorten eignen sich in diversen Körnungen hervorragend als Geschenk. Abgefüllt in formschönen Gläsern, eleganten Dosen, Salzstreuern und hochwertigen Salzmühlen, wird das Himalayasalz von Kunden, Mitarbeitern und Freunden immer gern angenommen. Von der Salz+Salz GmbH mit individuellen und persönlichen Labels versehen, bleibt man lange in positiver Erinnerung.

Einen Überblick über die verschiedenen Kundengeschenke mit Himalayasalz erhält man auf:

https://www.salzsalz.ch/kundengeschenke/

Bereits ab einer Menge von 10 Stück werden die Himalayasalz Kundengeschenke von der Salz+Salz GmbH innerhalb der Schweiz verkauft und versendet. Ab 25 Stück erhält man sogar Staffelpreise mit Rabatten. Wenn man also auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Salzgeschenk für seine Kunden ist, dann ist der Schweizer Onlineshop der Salz+Salz GmbH die beste Wahl.

