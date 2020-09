Neue Wege mit neuen Marken – Passepartout eröffnet zwei neue Units

Die Passepartout Agentur für Events hat ihr Leistungsportfolio ab sofort um zwei weitere Units erweitert: Die Passepartout Private und die Passepartout Media.

Die letzten Monate haben die Eventbranche vor große Herausforderungen gestellt. Aber, so Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer Agentur Passepartout, auch Möglichkeiten eröffnet, über neue Wege nachzudenken und sich breiter aufzustellen: Mit dem Know How und der Expertise aus 20 Jahren Erfahrung aus Corporate Events.

Auf dieser Basis habe man die Agentur Passepartout um zwei weitere Units erweitert. Die Passepartout Private und die Passepartout Media ergänzen ab sofort das Leistungsportfolio von Passepartout.

Die Passepartout Private wendet sich an die neue Zielgruppe Privatkunden mit deren Privatveranstaltungen und hat ihre Feuertaufe bereits bestanden – die erste Veranstaltung hat unter ihrer Federführung bereits am vergangenen Wochenende stattgefunden.

„Insbesondere vor dem Hintergrund neuer Regularien in Bezug auf Privatveranstaltungen macht es sicherlich Sinn, auch diese Events in professionelle Hände zu legen – und das nicht nur wegen der perfekten Umsetzung.“ führt Thorsten Kalmutzke aus.

Mit der langjährigen Erfahrung könne man auch die Einhaltung der jeweiligen aktuellen Vorgaben der Corona-Schutzverordnungen gewährleisten.

Die zweite Passepartout Unit – die Passepartout Media – bietet Beratung, Konzeption und Design für mediale Kommunikationstools – online und offline. Dies umfasst Print, Film und Web bis hin zu kompletten Präsentationen. Creative Director Thomas Lenders dazu: „Die Passepartout Media steht für weit mehr als Bild, Text und Grafik. Es geht um das Gesamtbild, darum, welche individuellen Möglichkeiten bestehen, Botschaften, Produkte und/oder Unternehmen emotional und nachhaltig zu präsentieren und in Szene zu setzen.“

Dies beinhalte nicht nur die Wahl des richtigen Mediums und dessen Gestaltung, sondern auch die mögliche Kommunikationsstrategie, die gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet werde. „Wir kommunizieren in Bildern, Geschichten, Emotionen und geben so der Kommunikation der Kunden ein Gesicht und eine Stimme. Vom CI über klassische Printmedien bis hin zur Gestaltung einer Website. Auch ein guter Geschäftsbericht zum Beispiel braucht eine Story, um nachhaltig zu wirken.“ Hier seien natürlich 20 Jahre Know How in der Live Kommunikation ein absoluter Mehrwert für die Kunden und die Basis für einen erfolgreichen Start der Passepartout media.

Beide Passepartout Units sind ab sofort online unter

http://www.passepartout-private.de

und http://www.passepartout-media.de zu erreichen.

