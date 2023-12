PASSEPARTOUT 2.0 – Erfolgreiche Jahresbilanz nach Neuausrichtung

Begegnen. Bewegen. Begeistern. – Mit diesem Leitgedanken präsentiert sich die Eventagentur Passepartout nach ihrem erfolgreichen Relaunch und zieht eine äußerst positive Jahresbilanz.

Die letzten drei Monate markieren einen bedeutenden Meilenstein für die Agentur Passepartout, in denen das Unternehmen nicht nur seine Kompetenz in der Umsetzung unter Beweis stellte, sondern auch visuell und konzeptionell neue Wege ging.

Erfolgreiche Projekte und beeindruckende Pitches

In den letzten 90 Tagen konnte Passepartout durch die strategische Neuausrichtung Passepartout 2.0 weitere Meilensteine setzen. Neben erfolgreich realisierten Projekten überzeugt das Unternehmen in mehrstufigen Pitches namhafte Neukunden wie u.a. die IKB mit einer Jubiläumsfeier für die Mitarbeitenden im nächsten Jahr. Auch eine renommierte und große Anwaltskanzlei aus Düsseldorf legt die Gestaltung eines mehrtägigen Mitarbeitenden-Incentive in die Hände von Passepartout. Und ein großer Produzent für Backwaren wird seine große Jubiläumsfeier ebenfalls gemeinsam mit Passepartout in 2024 umsetzen.

Visueller und konzeptioneller Relaunch

Parallel dazu nutzte Passepartout die letzten Monate, um das Unternehmen auch visuell und konzeptionell neu nach außen zu präsentieren. Der Creative Director Michael Veidt erklärt die Hintergründe des neuen Logos und des Unternehmensclaims Begegnen.Bewegen.Begeistern.:

„Mit dem Relaunch konzentrieren wir uns wieder voll und ganz auf die Kernkompetenzen

von PASSEPARTOUT – nämlich dem Schaffen von bewegenden Begegnungen zwischen Menschen und Marken sowie der Kreation von einzigartigen Erlebnissen, die begeistern.“

Das neue Logo solle die langjährige Erfahrung, Kompetenz und Begeisterung für Events im wahrsten Sinne des Wortes wieder groß schreiben.

Ausblick auf die Zukunft

Geschäftsführer Thorsten Kalmutzke zieht ein Resümee: „2023 war und ist ein sehr spannendes Jahr für uns. Mit dem Wechsel in die 2. Generation – daher der Namen Passepartout 2.0 – unseres Unternehmens haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt. Jetzt gilt es, den weiteren Weg noch weiter auszubauen.“

Ein Ausbau, der sich auch auf das Passepartout Team auswirken wird, wie Unternehmensnachfolger Tristan Kalmutzke erklärt: „So, wie sich 2024 für uns – in Hinblick auf die Auftragslage durch unsere Bestands- und Neukunden – darstellt, werden wir auch personell noch weiterwachsen.

Wir freuen uns, zu spüren, dass sich nun, nachdem für potenzielle

Bewerber*innen das Thema ‚Sicherer Arbeitsplatz‘ in der ersten Zeit nach Corona mehr als sonst im Fokus stand, der Arbeitsmarkt seit mehreren Monaten wieder bewegt. Und wir werden mit unseren neuen und alten Kolleg*innen Passepartout 2.0 ebenfalls bewegen.“

Ein wichtiger Schritt sei beispielsweise gewesen, den neuen Unternehmensclaim Begegnen. Bewegen. Begeistern. gemeinsam mit dem gesamten Team zu entwickeln, um die

Identifikation mit dem Unternehmen zu erhöhen, den Leitgedanken zu verinnerlichen und Passepartout 2.0 als Gemeinschaftsprojekt anzugehen.

