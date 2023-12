Ausbildung bei German Windows? Glasklar!

„Nacht der Ausbildung“: Fenster- und Türenhersteller freut sich über viele Besucher in Südlohn

Entwicklung junger Menschen als Investition in die Zukunft: Um potenzielle Lehrlinge zu gewinnen, hat Fenster- und Türenhersteller German Windows (Südlohn-Oeding) kürzlich an der „Nacht der Ausbildung“ im Kreis Borken (NRW) teilgenommen. Zusammen mit ihrer Ausbildungsleiterin Laura Nagel stellten aktuelle Azubis zahlreichen Besuchern alle Lehrberufe vor und gaben dabei spannende Einblicke in den Arbeitsalltag. Besondere Highlights: die „schnelle Bewerbung“ vor Ort, persönliche Gespräche und viel Spaß am Kickertisch sowie nützliche Give-Aways.

Als einer von über 450 lokalen Ausbildungsbetrieben nahm German Windows am 16. November an der Borkener „Nacht der Ausbildung“ teil. Während der dreistündigen Veranstaltung konnten sich interessierte Jugendliche am Hauptsitz Südlohn-Oeding über die verschiedenen Lehrberufe in Verwaltung und Produktion informieren. Derzeit werden beim bundesweiten Fenster- und Türenhersteller angehende Industriekaufleute, Metallbauer, Kaufleute für Büromanagement sowie Kunststoff- und Kautschuktechnologen gesucht.

„Schnelle Bewerbung“ vor Ort – und „to go“

Einen Einblick in die Arbeitswelt bei German Windows gaben dabei Ausbildungsleiterin Laura Nagel und zwölf aktuelle Auszubildende. Mithilfe von Aufklebern auf dem Fußboden konnten Besucher den einzelnen Stationen der Ausbildung und deren Benefits folgen, Erfahrungsberichten lauschen und Fragen stellen. Beim anschließenden Spielen am Kickertisch lernten sich die Jugendlichen noch besser kennen. Besonders praktisch: Potenzielle Azubis und Praktikanten konnten direkt vor Ort eine Postkarte ausfüllen und somit eine „schnelle Bewerbung“ einreichen. „Wir möchten jungen Menschen den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern – die ,schnelle Bewerbung‘ ist der beste Beweis dafür“, so Laura Nagel. Darüber hinaus erhielten die Besucher eine Tasche voller Give-Aways, die neben einem GW-Adventskalender auch einen USB-Stick inklusive praktischer Bewerbungsvorlagen enthielt. „Die ,Nacht der Ausbildung‘ war für uns ein voller Erfolg! Wir durften viele junge Menschen kennenlernen und hoffen, dass wir einige von ihnen ganz bald wieder bei uns begrüßen dürfen – dann aber als Teil unseres Teams.“

