Sole, Salz und Wohlergehen – Kurze Geschichte der Salinen und Kurorte am Hellweg

Ludger Tenberge vermittelt in „Sole, Salz und Wohlergehen“ Wissen rund um das Wohlergehen dank Sole und Salz.

Die Solequellen am Hellweg in Westfalen haben den Sälzerorten von Unna bis Salzkotten über viele Jahrhunderte hinweg Wachstum und Wohlstand beschert. Sole und Salz sind in der Region am Hellweg seit dem Mittelalter wichtige Faktoren für die Entwicklung. Zusätzlich gewann die Nutzung der Sole für das Badewesen immer mehr an Bedeutung und in den drei Heilbädern der Region trägt die Sole bis heute zur Heilung der Patienten und zur Erquickung der Erholungsuchenden bei. Diese lange und vielfältige Geschichte von Sole, Salz und Wohlergehen wird in diesem neuen Buch anhand geschickt gewählter Schwerpunkte anschaulich geschildert. Dargestellt wird die Geschichte der Salinen und Heilbäder von Unna bis Salzkotten vor einem weit gefassten Hintergrund. Themen wie Salz und Ernährung, Siedetechnik oder Badewesen seit der Antike werden ebenfalls berücksichtigt.

Zahlreiche Abbildungen und Fotos ergänzen den Text des schön gestalteten Bands „Sole, Salz und Wohlergehen“ von Ludger Tenberge und machen die Darstellung noch anschaulicher. Die Leser erhalten durch dieses Buch anhand ausgewählter Schwerpunkte einen aufschlussreichen Überblick über das Wohlergehen dank Sole und Salz. Der Autor hat in Münster Politikwissenschaft, Geschichte und Publizistik studiert und ist seit den Zeiten des Studiums als Journalist tätig. Seit 2002 ist er Redakteur in der Lokalredaktion des Soester Anzeigers.

„Sole, Salz und Wohlergehen“ von Ludger Tenberge ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25441-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bewusstsein – Gespräche über das, was sich niemals ändert